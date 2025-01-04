Netflix добавил в свою базу культовый фильм ужасов (видео)

Картина "Пэрл" является приквелом к нашумевшему хоррору "Х" и показывает становление ключевой антагонистки трилогии. Главную роль в нем сыграла Миа Гот, ставшая соавтором сценария хоррора.

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Американский стриминговый сервис Netflix пополнил свою базу американо-канадским психологическим фильмом ужасов 2022 года режиссера Тая Уэста. Картина, которая вышла еще в 2022 году, сегодня имеет рейтинг 93% на Rotten Tomatoes и собрала множество положительных отзывов критиков, пишет Metro.

"Пэрл" является приквелом к ​​слэшеру "X", вышедшему в марте 2022 года, за которым в июле прошлого года последовал "Максин XXX". Сценарий к нему написал Уэст совместно с исполнительницей главной роли Мией Гот еще во время работы над фильмом "X". Он заявил, что приквел возник из истории, над которой он работал вместе с Мией, и что он рассматривал его либо как потенциальный фильм, или как предысторию к роли Пэрл в первой части.

Фильм повествует об истории происхождения главной антагонистки из фильма "X", чье горячее стремление стать кинозвездой приводит ее к совершению убийств в техасской усадьбе в 1918 году. События картины разворачиваются на изолированном ранчо в период пандемии испанского гриппа, где молодая Пэрл (Миа Гот) терпит свою очень строгую и набожную мать Рут (Тэнди Райт) и парализованного отца (Мэтью Сандерленд), за которым вынуждена ухаживать. Муж девушки, Говард, участвует в Первой мировой войне.

Трейлер фильм "Пэрл"

Из-за скуки Пэрл развлекается тем, что убивает животных и скармливает их аллигатору Теде, а также издевается над больным отцом, прикованном к инвалидному креслу. Она мечтает о жизни вдали от дома, и находит отдушину в посещении местного кинотеатра, фантазируя, как когда-то станет артисткой кордебалета, и влюбляется в местного киномеханика.

Когда ее невестка Митси (Эмма Дженкинс-Пурро) рассказывает ей о прослушивании для поиска новых танцоров, она хватается за этот шанс, даже зная, что ее мать не одобрит этого. Рут понимает, что ее дочь что-то задумала и пытается ей помешать, после чего Пэрл буквально слетает с катушек и устраивает кровавую бойню.

Несмотря на обилие крови, жестокости и сексуальных сцен, картина была в целом положительно встречена критиками.

По словам Кристины Ньюланд из iNews.co.uk, этот безумный, очаровательный фильм ужасов в стиле "Волшебника страны Оз" еще более тревожен, потому что он не похож на фильм ужасов. В свою очередь Элли Хэм из The Review Geek подчеркивает, что Тай Уэст и Миа Гот "прекрасно передают леденящую душу дихотомию между добром и злом, используя несколько намеков на "Волшебника страны Оз", а также общую отсылку к приторности старых фильмов Диснея".

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