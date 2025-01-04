Netflix додав у свою базу культовий фільм жахів (відео)

Картина "Перл" є приквелом до гучного хоррора "Х" і показує становлення ключової антагоністки трилогії. Головну роль у ньому зіграла Міа Гот, яка стала співавтором сценарію горору.

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Американський стримінговий сервіс Netflix поповнив свою базу американо-канадським психологічним фільмом жахів 2022 року режисера Тая Веста. Картина, яка вийшла ще 2022 року, сьогодні має рейтинг 93% на Rotten Tomatoes і зібрала безліч позитивних відгуків критиків, пише Metro.

"Перл" є приквелом до слешера "X", що вийшов у березні 2022 року, за яким у липні минулого року пішов "Максін XXX". Сценарій до нього написав Вест спільно з виконавицею головної ролі Мією Гот ще під час роботи над фільмом "X". Він заявив, що приквел виник з історії, над якою він працював разом з Мією, і що він розглядав його або як потенційний фільм, або як передісторію до ролі Перл у першій частині.

Фільм оповідає про історію походження головної антагоністки з фільму "X", чиє палке прагнення стати кінозіркою приводить її до скоєння вбивств у техаській садибі 1918 року. Події картини розгортаються на ізольованому ранчо в період пандемії іспанського грипу, де молода Перл (Міа Гот) терпить свою дуже сувору й побожну матір Рут (Тенді Райт) і паралізованого батька (Метью Сандерленд), за яким змушена доглядати. Чоловік дівчини, Говард, бере участь у Першій світовій війні.

Трейлер фільм "Перл"

Через нудьгу Перл розважається тим, що вбиває тварин і згодовує їх алігатору Теде, а також знущається з хворого батька, прикутого до інвалідного крісла. Вона мріє про життя далеко від дому, і знаходить віддушину у відвідуванні місцевого кінотеатру, фантазуючи, як колись стане артисткою кордебалету, і закохується в місцевого кіномеханіка.

Коли її невістка Мітсі (Емма Дженкінс-Пурро) розповідає їй про прослуховування для пошуку нових танцюристів, вона хапається за цей шанс, навіть знаючи, що її мати не схвалить цього. Рут розуміє, що її дочка щось задумала і намагається їй перешкодити, після чого Перл буквально злітає з котушок і влаштовує криваву бійню.

Незважаючи на велику кількість крові, жорстокості та сексуальних сцен, картину загалом позитивно зустріли критики.

За словами Крістіни Ньюланд з iNews.co.uk, цей божевільний, чарівний фільм жахів у стилі "Чарівника країни Оз" ще більш тривожний, тому що він не схожий на фільм жахів. Зі свого боку Еллі Гем з The Review Geek підкреслює, що Тай Вест і Міа Гот "прекрасно передають моторошну дихотомію між добром і злом, використовуючи кілька натяків на "Чарівника країни Оз", а також загальну відсилку до нудотності старих фільмів Діснея".

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