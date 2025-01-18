Трендовые модели джинсов: что будет в моде в 2025 году

Джинсы — это классика, которая всегда остается в моде. Они являются основой гардероба для многих, однако большинство из нас обычно выбирает привычные модели, не следя за новыми трендами. Однако, современные дизайнеры активно экспериментируют с денимом, создавая новые, интересные силуэты. Какие джинсы стоит носить уже этой осенью и в следующем году? Специально для Фокуса персональный стилист Матвей Калугин рассказал о самых горячих моделях, которые стали настоящим открытием в мире моды.

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Модные джинсы этого сезона — это не только классика, но и интересные эксперименты с формами, цветами и деталями. От выстиранного эффекта до асимметричной талии — дизайнерские новинки делают деним еще более универсальным и стильным. Подробности об актуальных трендах, которые стоит добавить в свой гардероб специально для Фокуса рассказал персональный стилист Матвей Калугин.

"Джинсы по праву считаются одним из самых универсальных элементов гардероба. Сложно найти кого-то, у кого не будет хотя бы одной пары джинсов в шкафу. С другой стороны, большинству из нас не свойственно следить за трендами денима: мы часто выбираем одну и ту же проверенную модель, которая хорошо сидит. Соответственно, джинсы часто ассоциируются с чем-то скучным и приземленным. Но стоит только оглянуться вокруг и дать возможность себе примерить новые, необычные силуэты. Сейчас дизайнеры активно выпускают самые разнообразные модели, смело экспериментируют с кроем, оттенками и детализацией. Среди такого разнообразия можно найти и более сдержанную, но современную пару, которая впишется в полуформальный рабочий дресс-код; и трендовую, яркую модель для акцента в гардеробе; и более изысканные джинсы, которые прекрасно дополнят вечерние стилизации", — рассказал стилист.

Постиранный эффект

Постиранные джинсы Фото: instagram.com/matviyykl/

Как рассказывает Матвей Калугин, Washed jeans впервые стали популярными в 80-х годах. Сейчас реминисценции ностальгической эпохи все чаще переосмысливаются дизайнерами, однако уже в новом формате. Все чаще встречаются постиранные джинсы широких силуэтов (wide leg, loose jeans) или непривычных оттенков. Такая модель может стать изюминкой вашего образа, привносить больше непринужденности и хулиганского настроения. Сбалансировать такой низ можно однотонным верхом с более структурированной верхней одеждой, как пиджак или длинное прямое пальто.

Клеш

Джинсы клеш Фото: instagram.com/matviyykl/

Персональный стилист Матвей Калугин объяснил, что силуэт клеш активно присутствовал в дизайнерских коллекциях на весну-лето 2025. Он характеризуется облеганием по бедру и последующим расширением брюк от колена до икр. Джинсы клеш понравятся тем, кто стремится подчеркнуть красоту бедер, при этом сбалансировав их объемность благодаря более широкому подолу брюк. Наиболее актуальными будут клеш на средней посадке.

С перекрученными швами

Джинсы с перекрученным/перекошенным швом Фото: instagram.com/matviyykl/

По словам эксперта, такие джинсы выглядят довольно оригинально, ведь диагональные швы привносят динамики в образ. В то же время они могут оставаться базой вашего гардероба, если не имеют других заметных элементов декора. Эти джинсы в меру креативны, однако не привлекают много внимания. Наиболее трендовым будет сочетание диагональных швов с заниженной посадкой и широкими штанинами.

Бочковая ножка

Бочковая ножка Фото: instagram.com/matviyykl/

Как рассказывает Матвей Калугин, силуэт barrel leg громко возвращается на первые полосы модных изданий. Этот силуэт будет по душе всем, кому не хватает структуры в обычных широких джинсах. Barrel leg визуально напоминают кокон, который расширяется в зоне колен наружу, а дальше сужается к икрам. Такой силуэт в совершенстве сочетается с приталенным верхом, как то боди или корсет, а также обувью на каблуке или высокой платформе.

Асимметричная талия

С асимметричной талией Фото: instagram.com/matviyykl/

Персональный стилист Матвей Калугин объяснил, подобные джинсы являются довольно базовыми, поэтому легко впишутся в гардероб как минималистов, так и сторонников более креативных решений. Пуговицы на талии в этом случае расположены не прямо, и застегиваются наискосок. Такой прием визуально добавляет образам оригинальности и непринужденности. Сами джинсы при этом могут иметь как прямой силуэт, так и быть шире.

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