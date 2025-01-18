Трендові моделі джинсів: що буде в моді у 2025 році

Джинси – це класика, яка завжди залишається в моді. Вони є основою гардеробу для багатьох, однак більшість з нас зазвичай обирає звичні моделі, не слідкуючи за новими трендами. Проте, сучасні дизайнери активно експериментують з денімом, створюючи нові, цікаві силуети. Які джинси варто носити вже цієї осені та в наступному році? Спеціально для Фокусу персональний стиліст Матвій Калугін розповів про найгарячіші моделі, які стали справжнім відкриттям у світі моди.

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Модні джинси цього сезону – це не лише класика, але й цікаві експерименти з формами, кольорами та деталями. Від випраного ефекту до асиметричної талії – дизайнерські новинки роблять денім ще більш універсальним і стильним. Подробиці про актуальні тренди, які варто додати до свого гардеробу спеціально для Фокусу розповів персональний стиліст Матвій Калугін.

"Джинси по праву вважаються одним з найбільш універсальних елементів гардеробу. Складно знайти когось, хто не матиме хоча б однієї пари джинсів у шафі. З іншого боку, більшості з нас не притаманно слідкувати за трендами деніму: ми часто обираємо одну й ту саму перевірену модель, яка гарно сидить. Відповідно, джинси часто асоціюють з чимось нудним та приземленим. Та варто лише озирнутися навколо та дати змогу собі приміряти нові, незвичні силуети. Нині дизайнери активно випускають найрізноманітніші моделі, сміливо експериментують з кроєм, відтінками та деталізацією. Серед такого розмаїття можна знайти і більш стриману, проте сучасну пару, яка впишеться в напівформальний робочий дрескод; і трендову, яскраву модель для акценту в гардеробі; і більш вишукані джинси, які чудово доповнять вечірні стилізації", — розповів стиліст.

Випраний ефект

Випрані джинси Фото: instagram.com/matviyykl/

Як розповідає Матвій Калугін, Washed jeans вперше стали популярними у 80-х роках. Нині ремінісценції ностальгічної епохи все частіше переосмислюються дизайнерами, проте вже в новому форматі. Все частіше зустрічаються випрані джинси широких силуетів (wide leg, loose jeans) або незвиклих відтінків. Така модель може стати родзинкою вашого образу, привноситиме більше невимушеності та хуліганський настрій. Збалансувати такий низ можна однотонним верхом з більш структурованим верхнім одягом, як-то піджак чи довге пряме пальто.

Кльош

Джинси кльош Фото: instagram.com/matviyykl/

Персональний стиліст Матвій Калугін пояснив, що силует кльош був активно присутній в дизайнерських колекціях на весну-літо 2025. Він характеризується обляганням по стегну та подальшим розширенням штанів від коліна до литок. Джинси кльош сподобаються тим, хто прагне підкреслити красу стегон, при цьому збалансувавши їхню об‘ємність завдяки ширшому подолу штанів. Найбільш актуальними будуть кльош на середній посадці.

З перекрученими швами

Джинси з перекрученим/перекошеним швом Фото: instagram.com/matviyykl/

За словами експерта, такі джинси виглядають досить оригінально, адже діагональні шви привносять динаміки до образу. Водночас вони можуть залишатися базою вашого гардеробу, якщо не мають інших помітних елементів декору. Ці джинси в міру креативні, проте не привертають забагато уваги. Найбільш трендовим буде поєднання діагональних швів із заниженою посадкою та широкими штанинами.

Barrel leg

Barrel leg Фото: instagram.com/matviyykl/

Як розповідає Матвій Калугін, силует barrel leg гучно повертається на перші шпальта модних видань. Цей силует буде по душі усім, кому бракує структури в звичайних широких джинсах. Barrel leg візуально нагадують кокон, який розширюється в зоні колін назовні, а далі звужується до литок. Такий силует досконало поєднується з приталеним верхом, як-то боді чи корсет, а також взуттям на підборах або високій платформі.

Асиметрична талія

З асиметричною талією Фото: instagram.com/matviyykl/

Персональний стиліст Матвій Калугін пояснив, подібні джинси є доволі базовими, тому легко впишуться в гардероб як мінімалістів, так і прихильників більш креативних рішень. Ґудзики на талії у цьому випадку розташовані не прямо, і застібаються навскіс. Такий прийом візуально додає образам оригінальності та невимушеності. Самі джинси при цьому можуть мати як прямий силует, так і бути ширшими.

Нагадаємо, раніше ми писали, про Baby Pink, Matcha Green, Cardinal Red, Plum Purple — кольори, які підкорять 2025.

Крім цього, Фокус писав, про речі, які не втрачають своєї актуальності і залишаються серед головних трендів 2025 року