Бывшая гражданка Украины и уроженка Закарпатья певица Лолита Милявская в очередной раз пожаловалась на проблемы с концертами в РФ и требует "перестать гоняться за старой женщиной".

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Певица-путинистка Лолита, которая осталась в РФ и выступает перед российской публикой, сделала пост в одной из соцсетей, в котором обратилась к своим преследователям и обидчикам с угрозой привлечь к уголовной ответственности. По ее словам, певице постоянно пытаются срывать концерты. Сообщение появилось 15 января на странице исполнительницы в сети "Фейсбук".

Лолита считает, что преследуют ее представители организации "Русская община".

"Я увидела в сети методические рекомендации, которые распространяют ребята из "русской общины". Эти методички очень странные, как будто их кто-то проплатил. Вам некуда деньги тратить?", — обратилась к своим обидчикам исполнительница.

Также она призвала взамен потратить усилия, чтобы "помочь переселенцам". Такие призывы звучат особенно цинично на фоне выступлений перед представителями оккупационной армии в феврале 2024 года.

Отметим, что Лолита уже не впервые попадает в скандальные ситуации и жалуется на преследование в РФ. 11 ноября 2024 года стало известно, что ее концерт в российском Ярославле собирались сорвать 50 неизвестных мужчин. Тогда Лолита опасалась, что ей снова придется вставлять зуб, который она потеряла во время концерта в октябре 2024 года.

Напомним, что сама Лолита себя никогда не считала гражданкой Украины. В январе 2023 года, в ответ на санкции против нее, певица заявила, что является гражданкой РФ. До этого она замалчивала полномасштабную войну, а в марте 2024 года заявила, что хочет, чтобы после смерти часть ее праха развеяли над Украиной.