Колишня громадянка України та уродженка Закарпаття співачка Лоліта Мілявська вкотре поскаржилася на проблеми з концертами у РФ та вимагає "перестати ганятися за старою жінкою".

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Співачка-путіністка Лоліта, яка залишилася у РФ та виступає перед російською публікою, зробила пост в одній із соцмереж, в якому звернулася до своїх переслідувачів та кривдників з погрозою притягнути до кримінальної відповідальності. За її словами, співачці постійно намагаються зривати концерти. Допис з’явився 15 січня на сторінці виконавиці у мережі "Фейсбук".

Лоліта вважає, що переслідують її представники організації "Російська громада".

"Я побачила в мережі методичні рекомендації, які поширюють хлопці з "російської громади". Ці методички дуже дивні, наче їх хтось проплатив. Вам нема куди гроші витрачати?", — звернулася до своїх кривдників виконавиця.

Також вона закликала натомість витратити зусилля, щоб "допомогти переселенцям". Такі заклики лунають особливо цинічно на фоні виступів перед представниками окупаційної армії у лютому 2024 року.

Зазначимо, що Лоліта вже не вперше потрапляє у скандальні ситуації та скаржиться на переслідування у РФ. 11 листопада 2024 року стало відомо, що її концерт у російському Ярославлі збиралися зірвати 50 невідомих чоловіків. Тоді Лоліта побоювалася, що їй знову доведеться вставляти зуб, який вона втратила під час концерту у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, що сама Лоліта себе ніколи не вважала громадянкою України. У січні 2023 року, у відповідь на санкції проти неї, співачка заявила, що є громадянкою РФ. До цього вона замовчувала повномасштабну війну, а в березні 2024 року заявила, що хоче, аби після смерті частину її праху розвіяли над Україною.