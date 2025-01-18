Трендовые сумки 2025 года: какие они и почему именно они должны быть в вашем гардеробе

Новый год приносит не только свежие тренды в одежде, но и в выборе аксессуаров. Главный акцент 2025 года — на стильных и практичных сумках, которые стали must-have для модниц всего мира. Что именно предлагают дизайнеры и почему эти модели должны быть в вашем гардеробе — рассказываем далее.

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Элегантность, минимализм и комфорт — вот три главных критерия трендовых сумок 2025 года. Среди них — изысканные Doctor Holland, универсальные Taksa, мягкие замшевые варианты и объемные клатчи. Персональный стилист Елена рассказала о главных трендах сумок в 2025 году.

1. Доктор Холланд

доктор Холланд Фото: instagram.com/purpur.stylist/

"Эта модель — настоящая ода элегантности и практичности," — отмечает персональный стилист Елена.

Она напоминает классические сумки врачей из прошлого, но в современном, очень стильном исполнении. Жесткая форма, качественная кожа и минималистичный дизайн с акцентом на деталях — именно то, что делает ее идеальной для деловых образов.

2. Такса

Такса Фото: instagram.com/purpur.stylist/

"Эта модель — олицетворение современного минимализма", — объясняет эксперт.

Ее форма напоминает вытянутую "таксу", что придает ей особый шарм. Она вместительная, универсальная и стильная — прекрасно дополнит любой гардероб. Дизайнеры обожают эту модель и предлагают ее в насыщенных оттенках: шоколадном, графитовом и изумрудном.

3. Мягкие замшевые сумки

Мягкие замшевые сумки Фото: instagram.com/purpur.stylist/

"Замша возвращается, но в более мягкой, нежной интерпретации," — добавляет стилист.

Эти сумки идеально дополняют зимние и осенние образы, добавляя им тепла и текстуры. Мировые бренды продемонстрировали эти модели на своих подиумах в оттенках карамели, пудры и черного.

4. Мягкие объемные клатчи

Мягкие объемные клатчи Фото: instagram.com/purpur.stylist/

"Это настоящий must-have для 2025 года!" — подчеркивает Елена Трендова.

Забудьте о крошечных клатчах, которые трудно назвать практичными. По словам стилистки, новые клатчи — это большие, мягкие и удобные "облака", которые подойдут как для вечерних выходов, так и для повседневных луков. Мировые бренды продемонстрировали их во всей красе на своих показах.

Напомним, ранее мы писали, о Baby Pink, Matcha Green, Cardinal Red, Plum Purple — цвета, которые покорят 2025.

Кроме этого, Фокус писал, о трендах 2025 года: цвета, которые освежат ваш гардероб — советы стилистки.