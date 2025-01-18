Трендові сумки 2025 року: які вони та чому саме вони мають бути у вашому гардеробі

Новий рік приносить не лише свіжі тренди в одязі, а й у виборі аксесуарів. Головний акцент 2025 року — на стильних і практичних сумках, які стали must-have для модниць усього світу. Що саме пропонують дизайнери і чому ці моделі повинні бути у вашому гардеробі — розповідаємо далі.

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Елегантність, мінімалізм і комфорт — ось три головні критерії трендових сумок 2025 року. Серед них — вишукані Doctor Holland, універсальні Taksa, м’які замшеві варіанти та об’ємні клатчі. Персональна стилістка Олена розповіла про головні тренди сумок у 2025 році.

1. Доктор Holland

Доктор Holland Фото: instagram.com/purpur.stylist/

"Ця модель — справжня ода елегантності та практичності," — зазначає персональна стилістка Олена.

Вона нагадує класичні сумки лікарів із минулого, але в сучасному, надзвичайно стильному виконанні. Жорстка форма, якісна шкіра та мінімалістичний дизайн із акцентом на деталях — саме те, що робить її ідеальною для ділових образів.

2. Taksa

Taksa Фото: instagram.com/purpur.stylist/

"Ця модель — уособлення сучасного мінімалізму," — пояснює експертка.

Її форма нагадує витягнуту "таксу", що додає їй особливого шарму. Вона містка, універсальна та стильна — чудово доповнить будь-який гардероб. Дизайнери обожнюють цю модель і пропонують її в насичених відтінках: шоколадному, графітовому та смарагдовому.

3. М’які замшеві сумки

М"які замшеві сумки Фото: instagram.com/purpur.stylist/

"Замша повертається, але у м’якшій, ніжнішій інтерпретації," — додає стилістка.

Ці сумки ідеально доповнюють зимові та осінні образи, додаючи їм тепла і текстури. Світові бренди продемонстрували ці моделі на своїх подіумах у відтінках карамелі, пудри та чорного.

4. М’які об’ємні клатчі

М"які об"ємні клатчі Фото: instagram.com/purpur.stylist/

"Це справжній must-have для 2025 року!" — підкреслює Олена Трендова.

Забудьте про крихітні клатчі, які важко назвати практичними. За словами стилістки, нові клатчі — це великі, м’які та зручні "хмаринки", які підійдуть як для вечірніх виходів, так і для повсякденних луків. Світові бренди продемонстрували їх у всій красі на своїх показах.

Нагадаємо, раніше ми писали, про Baby Pink, Matcha Green, Cardinal Red, Plum Purple — кольори, які підкорять 2025.

Крім цього, Фокус писав, про тренди 2025 року: кольори, які освіжать ваш гардероб — поради стилістки.