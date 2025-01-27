Губернатор Калифорнии поцеловал Меланию Трамп: в чем заподозрили первую леди (видео)

Дональд и Мелания Трамп прилетели в Калифорнию, где недавно масштабные пожары уничтожили десятки тысяч домов.

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Президент Дональд Трамп вместе с женой Меланией посетил штат Калифорния, где у трапа самолета встретил лично губернатор Гэвин Ньюсом. Его поцелуй с первой леди США уже стал предметом пересудов в сети, пишет Daily Mail.

На видео попал момент, когда Ньюсом целует миссис Трамп в щеку, и та улыбаясь, подставляет ему щеку. Пользователи уже сравнили этот поцелуй с тем, как на инаугурации Трамп не смог поцеловать жену из-за ее широкополой шляпы. Теперь некоторые даже из сетевых детективов утверждают, что Мелания чувствовала себя более комфортно с Ньюсомом, чем со своим собственным мужем.

"Она использовала свою шляпу как предлог, чтобы не целовать Трампа на инаугурации", "Она запала на Гэвина", – шутят они.

Гэвин Ньюсом встречает чету Трампов

Другие дали более взвешенные объяснения и защищали действия первой леди, посчитав ее приветствие с губернатором совершенно невинным.

"Посмотрите, вы подмешиваете масло в огонь! Вы знаете, что это из-за того, какой румянец она нанесла на инаугурацию! Она не хотела, чтобы этот тональный крем был испорчен!" – написал один из комментаторов.

После приветствия Трампы и Ньюсом после обмена любезностями при встрече подошли к журналистам. Губернатор Калифорнии, которая приходит в себя после разрушительных пожаров, поблагодарил президента за визит и сказал, что штату понадобится его помощь. Он напомнил, что Трамп был с ними во время COVID.

Ранее Фокус писал, как была создана шляпа Мелании Трамп. Напомним, о чем говорит образ первой леди на инаугурации.