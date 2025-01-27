Губернатор Каліфорнії поцілував Меланію Трамп: у чому запідозрили першу леді (відео)

Дональд і Меланія Трамп прилетіли до Каліфорнії, де нещодавно масштабні пожежі знищили десятки тисяч будинків.

Related video

Президент Дональд Трамп разом із дружиною Меланією відвідав штат Каліфорнія, де біля трапа літака зустрів особисто губернатор Гевін Ньюсом. Його поцілунок із першою леді США вже став предметом пересудів у мережі, пише Daily Mail.

На відео потрапив момент, коли Ньюсом цілує місіс Трамп у щоку, і та посміхаючись, підставляє йому щоку. Користувачі вже порівняли цей поцілунок із тим, як на інавгурації Трамп не зміг поцілувати дружину через її крислатий капелюх. Тепер деякі навіть із мережевих детективів стверджують, що Меланія почувалася комфортніше з Ньюсомом, ніж зі своїм власним чоловіком.

"Вона використовувала свій капелюх як привід, щоб не цілувати Трампа на інавгурації", "Вона запала на Гевіна", — жартують вони.

Гевін Ньюсом зустрічає подружжя Трампів

Інші дали більш зважені пояснення і захищали дії першої леді, вважаючи її привітання з губернатором абсолютно невинним.

"Подивіться, ви підмішуєте масло у вогонь! Ви знаєте, що це через те, який рум'янець вона нанесла на інавгурацію! Вона не хотіла, щоб цей тональний крем був зіпсований!" — написав один із коментаторів.

Після привітання Трампи і Ньюсом після обміну люб'язностями під час зустрічі підійшли до журналістів. Губернатор Каліфорнії, яка оговтується після руйнівних пожеж, подякував президенту за візит і сказав, що штату знадобиться його допомога. Він нагадав, що Трамп був із ними під час COVID.

Раніше Фокус писав, як був створений капелюх Меланії Трамп. Нагадаємо, про що говорить образ першої леді на інавгурації.