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Стиль жизни

Соню Плакидюк и Марину Аристову заметили на модной выставке в Киеве (фоторепортаж)

Марина Аристова, Виктория Кагаловская, Алексей Краевский, Анна Малиновская
Марина Аристова, Виктория Кагаловская, Алексей Краевский, Анна Малиновская

На текущей неделе, в Национальном музее "Киевская картинная галерея" открылась первая авторская выставка украинской художницы, иллюстратора и инфлюэнсера Виктории Кагаловской.

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Масштабное мероприятие собрало многочисленных знаменитостей и представителей СМИ. Фокус побывал на событии.

Соня Плакидюк, Виктория Кагаловская Fullscreen
Соня Плакидюк, Виктория Кагаловская

Экспозиция Виктории Кагаловской получила название "Заговори, чтобы я тебя увидел" – в основу положены слова известного древнегреческого философа Сократа, ведь в древности люди в большинстве своем не умели писать, поэтому символизм в цветах, жестах, позах на картинах был чрезвычайно выразителен и важен. И, хотя сегодня многое изменилось, чтобы быть услышанным, о себе стоит громко заявлять.

Поздравить автора с открытием пришли более 200 гостей, в частности Соня Плакидюк, Анна Сергеева, Таня Брик, Ирина Богдан, Валерия Толочина, Марина и Маргарита Морозовы, Татьяна Крыжановская и многие другие медийные личности, представители сферы шоу-бизнеса и медиа. Музыкальный настрой события создал дуэт диджеев ASIKA и AIDENTIQUE.

Марина Аристова, Виктория Кагаловская Fullscreen
Марина Аристова, Виктория Кагаловская
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Лилу Fullscreen
Лилу
Анжела Чигрин Fullscreen
Анжела Чигрин
Ксения Виноградова Fullscreen
Ксения Виноградова
Виктория Кагаловская Fullscreen
Виктория Кагаловская
Виктория Кагаловская, Анна Малиновская Fullscreen
Виктория Кагаловская, Анна Малиновская
Слава Соломко Fullscreen
Слава Соломко
Марина Аристова, Алексей Краевский, Анна Малиновская Fullscreen
Марина Аристова, Алексей Краевский, Анна Малиновская
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Марина Березовская Fullscreen
Марина Березовская
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