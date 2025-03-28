Соню Плакидюк и Марину Аристову заметили на модной выставке в Киеве (фоторепортаж)
На текущей неделе, в Национальном музее "Киевская картинная галерея" открылась первая авторская выставка украинской художницы, иллюстратора и инфлюэнсера Виктории Кагаловской.
Масштабное мероприятие собрало многочисленных знаменитостей и представителей СМИ. Фокус побывал на событии.
Экспозиция Виктории Кагаловской получила название "Заговори, чтобы я тебя увидел" – в основу положены слова известного древнегреческого философа Сократа, ведь в древности люди в большинстве своем не умели писать, поэтому символизм в цветах, жестах, позах на картинах был чрезвычайно выразителен и важен. И, хотя сегодня многое изменилось, чтобы быть услышанным, о себе стоит громко заявлять.
Поздравить автора с открытием пришли более 200 гостей, в частности Соня Плакидюк, Анна Сергеева, Таня Брик, Ирина Богдан, Валерия Толочина, Марина и Маргарита Морозовы, Татьяна Крыжановская и многие другие медийные личности, представители сферы шоу-бизнеса и медиа. Музыкальный настрой события создал дуэт диджеев ASIKA и AIDENTIQUE.
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