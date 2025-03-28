Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Соню Плакидюк і Марину Арістову помітили на модній виставці в Києві (фоторепортаж)

Марина Арістова, Вікторія Кагаловська, Олексій Краєвський, Анна Малиновська
Марина Арістова, Вікторія Кагаловська, Олексій Краєвський, Анна Малиновська

Цього тижня, в Національному музеї "Київська картинна галерея" відкрилася перша авторська виставка української художниці, ілюстраторки та інфлюенсерки Вікторії Кагаловської.

Related video

Масштабний захід зібрав численних знаменитостей і представників ЗМІ. Фокус побував на події.

Соня Плакидюк, Вікторія Кагаловська Fullscreen
Соня Плакидюк, Вікторія Кагаловська

Експозиція Вікторії Кагаловської отримала назву "Заговори, щоб я тебе побачив" — в основу покладено слова відомого давньогрецького філософа Сократа, адже в давнину люди здебільшого не вміли писати, тож символізм у кольорах, жестах, позах на картинах був надзвичайно виразний і важливий. І, хоча сьогодні багато що змінилося, щоб бути почутим, про себе варто голосно заявляти.

Привітати авторку з відкриттям завітали понад 200 гостей, зокрема Соня Плакидюк, Анна Сергєєва, Таня Брік, Ірина Богдан, Валерія Толочина, Марина та Маргарита Морозови, Тетяна Крижанівська та багато інших медійних особистостей, представників сфери шоу-бізнесу та медіа. Музичний настрій події створив дует діджеїв ASIKA та AIDENTIQUE.

Марина Арістова, Вікторія Кагаловська Fullscreen
Марина Арістова, Вікторія Кагаловська
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Лілу Fullscreen
Лілу
Анжела Чигрин Fullscreen
Анжела Чигрин
Ксенія Виноградова Fullscreen
Ксенія Виноградова
Вікторія Кагаловська Fullscreen
Вікторія Кагаловська
Вікторія Кагаловська, Анна Малиновська Fullscreen
Вікторія Кагаловська, Анна Малиновська
Слава Соломко Fullscreen
Слава Соломко
Марина Арістова, Олексій Краєвський, Анна Малиновська Fullscreen
Марина Арістова, Олексій Краєвський, Анна Малиновська
Fullscreen
Fullscreen
Марина Березовська Fullscreen
Марина Березовська
Fullscreen
Fullscreen

Раніше Фокус писав про закритий показ фільму "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Раніше Фокус повідомляв про прем'єру картини "Відпустка наосліп".