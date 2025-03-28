Соню Плакидюк і Марину Арістову помітили на модній виставці в Києві (фоторепортаж)

Цього тижня, в Національному музеї "Київська картинна галерея" відкрилася перша авторська виставка української художниці, ілюстраторки та інфлюенсерки Вікторії Кагаловської.

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Масштабний захід зібрав численних знаменитостей і представників ЗМІ. Фокус побував на події.

Соня Плакидюк, Вікторія Кагаловська

Експозиція Вікторії Кагаловської отримала назву "Заговори, щоб я тебе побачив" — в основу покладено слова відомого давньогрецького філософа Сократа, адже в давнину люди здебільшого не вміли писати, тож символізм у кольорах, жестах, позах на картинах був надзвичайно виразний і важливий. І, хоча сьогодні багато що змінилося, щоб бути почутим, про себе варто голосно заявляти.

Привітати авторку з відкриттям завітали понад 200 гостей, зокрема Соня Плакидюк, Анна Сергєєва, Таня Брік, Ірина Богдан, Валерія Толочина, Марина та Маргарита Морозови, Тетяна Крижанівська та багато інших медійних особистостей, представників сфери шоу-бізнесу та медіа. Музичний настрій події створив дует діджеїв ASIKA та AIDENTIQUE.

Марина Арістова, Вікторія Кагаловська

Мирослава Мандзюк

Лілу

Анжела Чигрин

Ксенія Виноградова

Вікторія Кагаловська

Вікторія Кагаловська, Анна Малиновська

Слава Соломко

Марина Арістова, Олексій Краєвський, Анна Малиновська

Марина Березовська

Раніше Фокус писав про закритий показ фільму "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Раніше Фокус повідомляв про прем'єру картини "Відпустка наосліп".