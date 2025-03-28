Соню Плакидюк і Марину Арістову помітили на модній виставці в Києві (фоторепортаж)
Цього тижня, в Національному музеї "Київська картинна галерея" відкрилася перша авторська виставка української художниці, ілюстраторки та інфлюенсерки Вікторії Кагаловської.
Масштабний захід зібрав численних знаменитостей і представників ЗМІ. Фокус побував на події.
Експозиція Вікторії Кагаловської отримала назву "Заговори, щоб я тебе побачив" — в основу покладено слова відомого давньогрецького філософа Сократа, адже в давнину люди здебільшого не вміли писати, тож символізм у кольорах, жестах, позах на картинах був надзвичайно виразний і важливий. І, хоча сьогодні багато що змінилося, щоб бути почутим, про себе варто голосно заявляти.
Привітати авторку з відкриттям завітали понад 200 гостей, зокрема Соня Плакидюк, Анна Сергєєва, Таня Брік, Ірина Богдан, Валерія Толочина, Марина та Маргарита Морозови, Тетяна Крижанівська та багато інших медійних особистостей, представників сфери шоу-бізнесу та медіа. Музичний настрій події створив дует діджеїв ASIKA та AIDENTIQUE.
Раніше Фокус писав про закритий показ фільму "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Раніше Фокус повідомляв про прем'єру картини "Відпустка наосліп".