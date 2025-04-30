Семья Вирджинии Джуффре поделилась ее последней запиской (фото)

41-летняя австралийка Вирджиния Джуффре, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, оставила записку, где выразила поддержку жертвам сексуального насилия, прежде чем покончила жизнь самоубийством на прошлой неделе.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По словам семьи покойной, лист бумаги нашли среди ее вещей на ферме Ниргабби, в 80 км к северу от Перта, Западная Австралия, где было обнаружено ее тело.

Брат Джуффре Скай Робертс поделился изображением записки, которая, по его мнению, предназначалась для отправки на митинг протеста у Белого дома в Вашингтоне 30 апреля.

"Матери, отцы, сестры и братья должны показать, что линии фронта прочерчены, и мы вместе боремся за будущее жертв. Протестует против ответа — я не знаю, но нам нужно с чего-то начать", – гласит рукописный текст.

Фото: Amanda Roberts/Facebook

Вероятнее всего, Вирджиния писала это для организаторов вашингтонского митинга жертв сексуального насилия, который прошел в парке Лафайет напротив Белого дома в преддверии Дня денима.

"Важно, чтобы выжившие знали, что она с вами, и ее голос не будет заглушен. Я знаю, что это очень важно, и ее желание в том, чтобы мы продолжали бороться с ее словами", – заявили родственники покойной.

Джуффре известна как одна из жертв финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и его подруги Гислейн Максвелл, которую она обвинила в том, что она продала ее принцу Эндрю, когда ей было всего 17 лет.

Королевская особа всегда отрицала обвинения, но, как сообщается, заплатила ей миллионы, чтобы урегулировать судебный процесс по ее искам против него.

Вирджиния покончила с собой всего через несколько недель после того, как сообщила в социальных сетях, что ей осталось жить всего четыре дня после автокатастрофы, которую полиция позже описала как незначительное столкновение.

Вирджиния Джуффре покончила с собой 25 апреля Фото: @virginiarobertsrising11

Недавно женщина рассталась со своим мужем Робертом Джуффре, с которым прожила 22 года, и призналась, что ее сердце разбито из-за разлуки с тремя детьми-подростками. Их брак распался, когда Вирджиния переехала в их фермерский загородный дом, а Роберт остался в Перте с детьми.

Согласно судебным документам, женщина была несчастна, испытывала постоянную боль и нуждаясь в постоянном уходе за ней в последние годы. Ее муж сообщил суду, что до распада их брака он круглосуточно ухаживал за ней после того, как она сломала шею "несколько лет назад".

Дополнительных подробностей о травме или о том, как она произошла, не сообщалось.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп отреагировал на смерть Джуффре.