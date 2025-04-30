Сім'я Вірджинії Джуффре поділилася її останньою запискою (фото)

41-річна австралійка Вірджинія Джуффре, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, залишила записку, де висловила підтримку жертвам сексуального насильства, перш ніж покінчила життя самогубством минулого тижня.

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Про це повідомляє Daily Mail.

За словами сім'ї покійної, аркуш паперу знайшли серед її речей на фермі Ніргаббі, за 80 км на північ від Перта, Західна Австралія, де було виявлено її тіло.

Брат Джуффре Скай Робертс поділився зображенням записки, яка, на його думку, призначалася для відправки на мітинг протесту біля Білого дому у Вашингтоні 30 квітня.

"Матері, батьки, сестри і брати повинні показати, що лінії фронту прокреслені, і ми разом боремося за майбутнє жертв. Протестує проти відповіді — я не знаю, але нам потрібно з чогось почати", — свідчить рукописний текст.

Фото: Amanda Roberts/Facebook

Найімовірніше, Вірджинія писала це для організаторів вашингтонського мітингу жертв сексуального насильства, який відбувся в парку Лафайєт навпроти Білого дому напередодні Дня деніму.

"Важливо, щоб ті, хто вижив, знали, що вона з вами, і її голос не буде заглушений. Я знаю, що це дуже важливо, і її бажання в тому, щоб ми продовжували боротися з її словами", — заявили родичі покійної.

Джуффре відома як одна з жертв фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна і його подруги Гіслейн Максвелл, яку вона звинуватила в тому, що та продала її принцу Ендрю, коли їй було всього 17 років.

Королівська особа завжди заперечувала звинувачення, але, як повідомляється, заплатила їй мільйони, щоб врегулювати судовий процес за її позовами проти нього.

Вірджинія наклала на себе руки всього за кілька тижнів після того, як повідомила в соціальних мережах, що їй залишилося жити лише чотири дні після автокатастрофи, яку поліція пізніше описала як незначне зіткнення.

Вірджинія Джуффре наклала на себе руки 25 квітня Фото: @virginiarobertsrising11

Нещодавно жінка розлучилася зі своїм чоловіком Робертом Джуффре, з яким прожила 22 роки, і зізналася, що її серце розбите через розлуку з трьома дітьми-підлітками. Їхній шлюб розпався, коли Вірджинія переїхала в їхній фермерський заміський будинок, а Роберт залишився в Перті з дітьми.

Згідно з судовими документами, жінка була нещасна, відчувала постійний біль і потребувала постійного догляду за нею в останні роки. Її чоловік повідомив суду, що до розпаду їхнього шлюбу він цілодобово доглядав за нею після того, як вона зламала шию "кілька років тому".

Додаткових подробиць про травму або про те, як вона сталася, не повідомляли.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп відреагував на смерть Джуффре.