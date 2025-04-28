Дональд Трамп прокоментував смерть Вірджинії Джуффре, яка звинуватила принца Ендрю в насильстві

Президент США Дональд Трамп назвав смерть 41-річної Вірджинії Джуффре "жахливою".

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Про це він заявив журналістам на злітно-посадковій смузі аеропорту Нью-Джерсі, пише The Independent.

Джуффре, яка виросла у Флориді, підлітком працювала в маєтку Трампа Мар-а-Лаго як спа-асистент, коли до неї звернулася помічниця Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл. Вона зробила її масажисткою, а потім — сексуальною рабинею фінансиста-педофіла.

"Уся ця ситуація дуже сумна — і вона, й інші. Звичайно, це жахливо", — сказав голова Білого дому, кілька разів повторивши потім, що це жахливо.

За словами родичів Вірджинії, вона не витримала шкоди від насильства, яке стало для неї нестерпним, і наклала на себе руки. Але прихильники теорії змови в Інтернеті продовжують стверджувати, що її загибель має бути розслідувана. Багато хто пов'язує її зі смертю Епштейна, який повісився у своїй тюремній камері шість років тому. Раніше вже кінчалися дві інші молоді жертви педофіла.

У 2019 році Джуффре заявила, що не схильна до самогубства, і якщо вона помре, то це через "злих людей", які хочуть, щоб вона "замовкла".

Після новин про її смерть союзниця президента Трампа Лора Лумер вказала на автокатастрофу, в якій 24 березня опинилася жертва Епштейна, як на доказ змови проти неї. Тоді Вірджинія показала фото з палати і повідомила, що їй залишилося жити лише чотири дні.

"Я не вірю, що Вірджинія Джуффре наклала на себе руки. Так само, як я не вірю, що Джеффрі Епштейн наклав на себе руки. Спочатку вона потрапила в автокатастрофу, а тепер кажуть, що наклала на себе руки? Схоже, хтось хотів її смерті", — написала вона в Х.

Конгресменка-республіканка Марджорі Тейлор Грін написала в Instagram, що Джуффре померла від "самогубства", підкреслено поставивши слово в лапки:

"Правда має вийти назовні, незалежно від того, хто несе відповідальність".

Епштейн наклав на себе руки у своїй тюремній камері за допомогою помаранчевого зашморгу, який він зробив із "простирадла або сорочки". Але згодом з'явилися припущення, що його вбили, оскільки він був пов'язаний з багатьма багатими і впливовими людьми і знав дуже багато про них. Ця теорія ніколи не була доведена і широко відкидається експертами.

Джуффре, яка народилася в Америці, багато років жила в Австралії і захищала жертв секс-торгівлі, ставши центральною фігурою в краху педофіла Епштейна. Вона виступила публічно після того, як первісне розслідування закінчилося 18-місячним тюремним терміном у Флориді для Джеффрі, який уклав таємну угоду і був звільнений у 2009 році.

У наступних цивільних позовах Джуффре заявила, що в підлітковому віці вона працювала в спа-салоні на курорті Трампа Мар-а-Лаго, коли 2000 року до неї звернулася Максвелл. Дівчину найняли як масажистку для Епштейна. Вікторія літала по всьому світу для зустрічей із чоловіками за наказом фінансиста, коли їй було 17 і 18 років.

Джуффре звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві. Вона стверджувала, що це сталося, коли їй було 17. Син королеви заплатив мільйони, щоб врегулювати справу. Він заявляв, що не пам'ятає, що коли-небудь зустрічався з Вікторією.

Син Дональда Трампа назвав ситуацію з Джуффре "дикою" Фото: Скриншот

У жінки залишилися троє дітей. Незадовго до смерті ЗМІ розповіли про проблеми в родині австралійки.

Раніше Фокус писав, що відомо про самогубство Джуффре.