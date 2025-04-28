Дональд Трамп прокомментировал смерть Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю в насилии

Президент США Дональд Трамп назвал смерть 41-летней Вирджинии Джуффре "ужасной".

Related video

Об этом он заявил журналистам на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нью-Джерси, пишет The Independent.

Джуффре, выросшая во Флориде, подростком работала в поместье Трампа Мар-а-Лаго в качестве спа-ассистента, когда к ней обратилась помощница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Она сделала ее массажисткой, а затем – сексуальной рабыней финансиста-педофила.

"Вся эта ситуация очень печальна – и она, и другие. Конечно, это ужасно", – сказал глава Белого дома, несколько раз повторив затем, что это ужасно.

По словам родственников Вирджинии, она не выдержала урона от насилия, который стал для нее невыносимым, и покончила с собой. Но сторонники теории заговора в Интернете продолжают утверждать, что ее гибель должна быть расследована. Многие связывают ее со смертью Эпштейна, который повесился в своей тюремной камере шесть лет назад. Ранее уже кончались две другие молодые жертвы педофила.

В 2019 году Джуффре заявила, что не склонна к самоубийству, и если она умрет, то это из-за "злых людей", которые хотят, чтобы она "замолчала".

После новостей о ее смерти союзница президента Трампа Лора Лумер указала на автокатастрофу, в которой 24 марта оказалась жертва Эпштейна, как на доказательство заговора против нее. Тогда Вирджиния показала фото из палаты и сообщила, что ей осталось жить всего четыре дня.

"Я не верю, что Вирджиния Джуффре покончила с собой. Так же, как я не верю, что Джеффри Эпштейн покончил с собой. Сначала она попала в автокатастрофу, а теперь говорят, что покончила с собой? Похоже, кто-то хотел ее смерти", – написала она в Х.

Конгрессмен-республиканка Марджори Тейлор Грин написала в Instagram, что Джуффре умерла от "самоубийства", подчеркнуто поставив слово в кавычки:

"Правда должна выйти наружу, независимо от того, кто несет ответственность".

Эпштейн покончил с собой в своей тюремной камере с помощью оранжевой петли, которую он сделал из "простыни или рубашки". Но впоследствии появились предположения, что его убили, поскольку он был связан со многими богатыми и влиятельными людьми и знал очень много о них. Эта теория никогда не была доказана и широко отвергается экспертами.

Родившаяся в Америке Джуффре много лет жила в Австралии и защищала жертв секс-торговли, став центральной фигурой в крахе педофила Эпштейна. Она выступила публично после того, как первоначальное расследование закончилось 18-месячным тюремным сроком во Флориде для Джеффри, который заключил тайную сделку и был освобожден в 2009 году.

В последующих гражданских исках Джуффре заявила, что в подростковом возрасте она работала в спа-салоне на курорте Трампа Мар-а-Лаго, когда в 2000 году к ней обратилась Максвелл. Девушку наняли в качестве массажистки для Эпштейна. Виктория летала по всему миру для встреч с мужчинами по приказу финансиста, когда ей было 17 и 18 лет.

Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. Она утверждала, что это произошло, когда ей было 17. Сын королевы заплатил миллионы, чтобы урегулировать дело. Он заявлял, что не помнит, что когда-либо встречался с Викторией.

Сын Дональда Трампа назвал ситуацию с Джуффре "дикой" Фото: Скриншот

У женщины остались трое детей. Незадолго до смерти СМИ рассказали о проблемах в семье австралийки.

Ранее Фокус писал, что известно о самоубийстве Джуффре.