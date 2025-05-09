"Красота не исчезает после ранений": украинки со шрамами войны украсили последний выпуск Playboy (фото)

Пять украинок, среди которых ветеранки и гражданские женщины, получившие ранения из-за войны с Россией, стали героинями майского выпуска журнала Playboy, присоединившись к проекту "Красота со шрамами". Женщины продемонстрировали свои ранения в элегантных образах, которые подчеркнули их красоту, несмотря на шрамы: среди героинь оказалась ветеранка, которая потеряла конечность в бою.

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О героических украинках, которые украсили популярный журнал, рассказало издание The Telegraph 8 мая.

В майском номере украинского журнала Playboy красуются военнослужащие Анастасия Савка, Яна Залевская и Кристина Санина. Также к проекту присоединились раненые гражданские женщины — Надежда Оксюта и Ольга Дятлюк.

Обложку журнала украсила снайпер Анастасия Савка: женщина потеряла ногу в боевых действиях в Запорожской области в 2023 году, когда наступила на мину, после чего ее пришлось ампутировать. Она служила снайпером в 118-й бригаде. Сама Анастасия родом из Львова, позывной получила "Феникс": служить пошла с началом полномасштабного вторжения России.

Следующей героиней проекта стала Яна Залевская — военная 59-й бригады, служила сначала военной журналисткой и была боевым медиком. Впоследствии переквалифицировалась на оператора беспилотника. Серьезные ранения женщина получила в Донецкой области: ее атаковал российский дрон, когда Яна вышла из блиндажа.

Playboy | Яна Залевская

Свои шрамы продемонстрировала еще одна военнослужащая — капитан Вооруженных сил Украины Кристина Санина. Женщина подняла свое яркое красное платье, чтобы продемонстрировать свои протезы ног. Несмотря на тяжелые травмы и длительную реабилитацию, Санина сейчас продолжает свою борьбу, поддерживая раненых солдат, которые проходят лечение в одном из реабилитационных центров Киева.

Playboy | Кристина Санина

Следующие две героини майского выпуска Playboy — гражданские женщины. Это Ольга Дятлюк, которая получила ожоги в результате ракетного удара по Виннице, нанесенного Россией в июле 2022 года, и Надежда Оксюта, которая вместе с дочерью получила ожоги, когда оказалась неподалеку от падения вертолета в 2023 году в Киевской области (тогда погибло высшее руководство МВД, в частности Денис Монастырский).

Playboy | Надежда Оксюта

Основатели проекта "Красота со шрамами" рассказали, что стремились показать женскую силу, а также то, что красота не исчезает даже после тяжелых травм.

Напомним, в марте певица Ольга Полякова впервые появилась на обложке украинского журнала Playboy.

В феврале издание Daily Mail сообщило, что сын покойного основателя Playboy Хью Хефнера запускает собственную альтернативу Playboy и OnlyFans.