"Краса не зникає після поранень": українки зі шрамами війни прикрасили останній випуск Playboy (фото)

П'ять українок, серед яких ветеранки та цивільні жінки, які зазнали поранень через війну з Росією, стали героїнями травневого випуску журналу Playboy, долучившись до проєкту "Краса зі шрамами". Жінки продемонстрували свої поранення в елегантних образах, що підкреслили їхню красу, попри шрами: серед героїнь опинилася ветеранка, яка втратила кінцівку у бою.

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Про героїчних українок, які прикрасили популярний журнал, розповіло видання The Telegraph 8 травня.

У травневому номері українського журналу Playboy красуються військовослужбовиці Анастасія Савка, Яна Залевська та Крістіна Саніна. Також до проєкту долучилися поранені цивільні жінки — Надія Оксюта та Ольга Дятлюк.

Обкладинку журналу прикрасила снайперка Анастасія Савка: жінка втратила ногу у бойових діях у Запорізькій області у 2023 році, коли наступила на міну, після чого її довелося ампутувати. Вона служила снайперкою у 118-й бригаді. Сама Анастасія родом зі Львова, позивний отримала "Фенікс": служити пішла з початком повномасштабного вторгнення Росії.

Наступною героїнею проєкту стала Яна Залевська — військова 59-ї бригади, служила спершу військовою журналісткою та була бойовою медикинею. Згодом перекваліфікувалася на операторку безпілотника. Серйозні поранення жінка отримала у Донецькій області: її атакував російський дрон, коли Яна вийшла з бліндажа.

Playboy | Яна Залевська

Свої шрами продемонструвала ще одна військовослужбовиця — капітан Збройних сил України Крістіна Саніна. Жінка підняла свою яскраву червону сукню, аби продемонструвати свої протези ніг. Попри тяжкі травми та тривалу реабілітацію, Саніна зараз продовжує свою боротьбу, підтримуючи поранених солдатів, які проходять лікування в одному з реабілітаційних центрів Києва.

Playboy | Крістіна Саніна

Наступні дві героїні травневого випуску Playboy — цивільні жінки. Це Ольга Дятлюк, яка отримала опіки внаслідок ракетного удару по Вінниці, завданого Росією в липні 2022 року, і Надія Оксюта, яка разом з донькою отримала опіки, коли опинилася неподалік від падіння гелікоптера у 2023 році у Київській області (тоді загинуло вище керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський).

Playboy | Надія Оксюта

Засновники проєкту "Краса зі шрамами" розповіли, що прагнули показати жіночу силу, а також те, що краса не зникає навіть після важких травм.

Нагадаємо, у березні співачка Ольга Полякова вперше з'явилася на обкладинці українського журналу Playboy.

У лютому видання Daily Mail повідомило, що син покійного засновника Playboy Г'ю Гефнера запускає власну альтернативу Playboy і OnlyFans.