Роскошь на воде: как выглядит первая суперъяхта в истории бренда Giorgio Armani (видео)

Судостроительная компания Italian Sea Group на днях спустила на воду первую мегаяхту под названием Admiral Armani, впервые разработанную с модным домом Giorgio Armani, концепт которой был представлен еще два года назад.

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Об этом пишет Sail-World.

Церемония спуска на воду прошла в штаб-квартире Marina di Carrara. Среди гостей были команда владельца, представители Armani Group, местные власти и вся команда The Italian Sea Group, участвовавшая в создании этого шедевра дизайна и судостроения.

Эта яхта – первая из двух, полностью разработанных Джорджио Армани, чей неповторимый стиль сразу же узнаваем как во внешних линиях, так и в изысканных интерьерах.

Судно водоизмещением 2,000 GT, известное как Project Metamorphosis, имеет как внутренний, так и внешний дизайн от Джорджио Армани, корпус ледового класса, главную палубу с шестью каютами и запас хода 6000 морских миль.

Концепт яхты Admiral Armani представили еще в 2023-м

В результате сотрудничества с Centro Stile The Italian Sea Group проект представляет собой гармоничный баланс между минималистской эстетикой и передовыми технологиями, задуманный для того, чтобы переопределить стандарты элитного яхтинга класса люкс.

В конструкции 72-метрового судна геометрические объемы чередуются с изогнутыми поверхностями, что дает в итоге динамичную, но строгую структуру. Детали выполнены из сатинированного алюминия, а большие окна от пола до потолка создают панорамный обзор для гостей яхты.

Верхние палубы похожи на подвесные террасы с пространствами. На судне есть все: от открытого лаунджа до вертолетной площадки.

Элементы интерьера были разработаны студией Armani/Casa, которая является частью империи Giorgio Armani. В отделке яхты использован черный мрамор Marquinia, золотистый Calacatta и орех Canaletto, в сочетании с зеркалами, ручной подсветкой и дорогим текстилем.

"Эта яхта представляет собой слияние поэтической элегантности Giorgio Armani и технического совершенства The Italian Sea Group. Творческое путешествие, превратившее мечту в реальность, которая бороздит моря с изяществом", – заявил основатель и генеральный директор The Italian Sea Group Джованни Костантино.

Admiral Armani будет представлена ​​на Monaco Yacht Show 2025 — престижном международном мероприятии, посвященном миру суперъяхт, которая пройдет с 24 по 27 сентября в порту Эркюль.

Первоначально ее должны были представить на яхт-шоу в 2024 году, но из-за дополнительных обновлений, запрошенных новым владельцем после перепродажи в мае 2024 года, сроки перенесли. Причина перепродажи не была подтверждена, но запрашиваемая цена на строящуюся яхту составляла 105 млн евро.

Ранее Фокус писал, что 30-метровая яхта вспыхнула возле стрип-клуба в Майами, а яхта экс-президента РФ Медведева неожиданно сменила название и направлась в сторону США.