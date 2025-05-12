Розкіш на воді: який вигляд має перша супер'яхта в історії бренду Giorgio Armani (відео)

Суднобудівна компанія Italian Sea Group днями спустила на воду першу мегаяхту під назвою Admiral Armani, уперше розроблену з модним будинком Giorgio Armani, концепт якої був представлений ще два роки тому.

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Про це пише Sail-World.

Церемонія спуску на воду відбулася в штаб-квартирі Marina di Carrara. Серед гостей були команда власника, представники Armani Group, місцева влада і вся команда The Italian Sea Group, яка брала участь у створенні цього шедевра дизайну і суднобудування.

Ця яхта – перша з двох, повністю розроблених Джорджіо Армані, чий неповторний стиль одразу ж впізнаваний як у зовнішніх лініях, так і у вишуканих інтер'єрах.

Судно водотоннажністю 2,000 GT, відоме як Project Metamorphosis, має як внутрішній, так і зовнішній дизайн від Джорджіо Армані, корпус льодового класу, головну палубу з шістьма каютами і запас ходу 6000 морських миль.

Концепт яхти Admiral Armani представили ще 2023-го

У результаті співпраці з Centro Stile The Italian Sea Group проєкт являє собою гармонійний баланс між мінімалістською естетикою і передовими технологіями, задуманий для того, щоб перевизначити стандарти елітного яхтингу класу люкс.

У конструкції 72-метрового судна геометричні об'єми чергуються з вигнутими поверхнями, що дає в підсумку динамічну, але сувору структуру. Деталі виконані з сатинованого алюмінію, а великі вікна від підлоги до стелі створюють панорамний огляд для гостей яхти.

Верхні палуби схожі на підвісні тераси з просторами. На судні є все: від відкритого лаунджа до вертолітного майданчика.

Елементи інтер'єру розробила студія Armani/Casa, яка є частиною імперії Giorgio Armani. В оздобленні яхти використано чорний мармур Marquinia, золотистий Calacatta і горіх Canaletto, в поєднанні з дзеркалами, ручним підсвічуванням і дорогим текстилем.

"Ця яхта являє собою злиття поетичної елегантності Giorgio Armani і технічної досконалості The Italian Sea Group. Творча подорож, що перетворила мрію на реальність, яка борознить моря з витонченістю", – заявив засновник і генеральний директор The Italian Sea Group Джованні Костантіно.

Admiral Armani буде представлено на Monaco Yacht Show 2025 – престижному міжнародному заході, присвяченому світу супер'яхт, що пройде з 24 до 27 вересня в порту Еркюль.

Спочатку її мали представити на яхт-шоу 2024 року, але через додаткові оновлення, запитані новим власником після перепродажу в травні 2024 року, терміни перенесли. Причина перепродажу не була підтверджена, але запитувана ціна на споруджувану яхту становила 105 млн євро.

Раніше Фокус писав, що 30-метрова яхта спалахнула біля стрип-клубу в Маямі, а яхта екс-президента РФ Медведєва несподівано змінила назву і попрямувала в бік США.