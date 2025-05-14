В одних полотенцах: вероятные победители Евровидения-2025 удивили своим выступлением (видео)

Швецию на песенном конкурсе Евровидение-2025 представляет комедийное трио KAJ с песней Bara Bada Bastu. Именно их букмекеры называют фаворитами конкурса и главными претендентами на победу.

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Фокус внимательно следил за выступлением артистов в прямом эфире.

Композиция KAJ исполнена на шведском языке с вкраплениями диалекта, она является юмористическим гимном сауне, сочетающим фольклорные мотивы с современным звучанием. Песня стала первой заявкой Швеции на родном языке на Евровидении за последние 27 лет.

На сцене воссоздали атмосферу финской сауны: деревянные полки, настоящие ели и даже гриль. Танцоры в клетчатых рубашках рубили дрова, а потом переодевались в полотенца и танцевали с вениками, создавая веселую и динамичную атмосферу.

Фавориты Евровидения-2025

KAJ — это финско-шведское трио харизматичных артистов Акселя Охмана, Якоба Норргорда и Кевина Гольмстрёма. Группа получила известность благодаря своим сатирическим песням и видео, которые освещают жизнь шведскоязычного меньшинства в Финляндии.

Песню Bara Bada Bastu выбрали путем национального отбора Melodifestivalen 2025. Участники одержали победу в финале, который состоялся 8 марта.

Выступление фаворитов Фото: YouTube

Песенный конкурс Евровидение-2025 проходит в городе Базель, Швейцария. Страна принимает конкурс в третий раз в истории после победы швейцарского артиста Nemo с песней The Code в 2024 году.

Первый полуфинал: вторник, 13 мая

Второй полуфинал: четверг, 15 мая

Гранд-финал: суббота, 17 мая

Все шоу проходят на арене St. Jakobshalle. В конкурсе принимают участие 37 стран. В финал автоматически проходят так называемые "Большая пятерка" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка — Швейцария. Остальные 31 страна соревнуется в полуфиналах за 20 мест в финале.

Украину представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Они выступили в первом полуфинале 13 мая под номером 5.

Напомним, 52-летняя Юстина Стечковская, которая представляет Польшу на 69-м песенном конкурсе Евровидение в Базеле (Швейцария) с песней GAJA, произвела на сцене настоящий фурор. Номер певицы визуально похож на победное выступление Русланы в 2004 году.