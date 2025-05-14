В одних рушниках: ймовірні переможці Євробачення-2025 здивували своїм виступом (відео)

Швецію на пісенному конкурсі Євробачення-2025 представляє комедійне тріо KAJ з піснею Bara Bada Bastu. Саме їх букмекери визначили як фаворитів конкурсу та головних претендентів на перемогу.

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Фокус уважно стежив за виступом артистів в прямому ефірі.

Композиція KAJ виконана шведською мовою з вкрапленнями діалекту, вона є гумористичним гімном сауні, що поєднує фольклорні мотиви з сучасним звучанням. Пісня стала першою заявкою Швеції рідною мовою на Євробаченні за останні 27 років.

На сцені відтворили атмосферу фінської сауни: дерев’яні полиці, справжні ялини та навіть гриль. Танцюристи в картатих сорочках рубали дрова, а потім переодягалися в рушники та танцювали з віниками, створюючи веселу та динамічну атмосферу.

Фаворити Євробачення-2025

KAJ — це фінсько-шведське тріо харизматичних артистів Акселя Охмана, Якоба Норргорда та Кевіна Гольмстрьома. Гурт здобув популярність завдяки своїм сатиричним пісням і відео, які висвітлюють життя шведськомовної меншини у Фінляндії.

Пісню Bara Bada Bastu обрали шляхом національного відбору Melodifestivalen 2025. Учасники здобули перемогу у фіналі, що відбувся 8 березня.

Виступ фаворитів Фото: YouTube

Пісенний конкурс Євробачення-2025 проходить у місті Базель, Швейцарія. Країна приймає конкурс втретє в історії після перемоги швейцарського артиста Nemo з піснею The Code у 2024 році.

Перший півфінал: вівторок, 13 травня

Другий півфінал: четвер, 15 травня

Гранд-фінал: субота, 17 травня

Усі шоу проходять на арені St. Jakobshalle. У конкурсі беруть участь 37 країн. До фіналу автоматично проходять так звані "Велика п’ятірка" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка — Швейцарія. Інші 31 країна змагається у півфіналах за 20 місць у фіналі.

Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Вони виступили у першому півфіналі 13 травня під номером 5.

Нагадаємо, 52-річна Юстина Стечковська, яка представляє Польщу на 69-му пісенному конкурсі Євробачення в Базелі (Швейцарія) з піснею GAJA, зробила на сцені справжній фурор. Номер співачки візуально схожий на переможний виступ Руслани в 2004 році.