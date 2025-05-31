"Грустно" от увиденного: из чего и как готовят мармелад в Украине (видео)

Мармелад — лакомство, которое знакомо каждому из детства. Егт производят как в масштабах кондитеских фабрик, так и в более индивидуальніх условиях, используя не механизированный, а ручной труд.

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Телеведущий Константин Грубич восполнил этот пробел и показал процесс изготовления сладостей на своем канале YouTube.

Он отправился в городок Кобеляки Полтавской области, где пообщался с мастерами, которые много лет делают мармелад.

Слово "мармелад" происходит от португальского слова "marmelo", означающего айву. Раньше айву варили с сахаром до густой массы, похожей на желе, и эту массу называли "мармеладом".

По словам автора видео, мармелад в том виде, в каком мы его знаем, появился уже в 19 веке, когда производители начали использовать новые технологии и добавлять разнообразные вкусы, делая его более мягким и доступным для широкой общественности.

Константин Грубич показал, как делают мармелад

Как рассказала технолог Наталья Паничевская, мармелад — высококалорийное изделие, и много его не съешь.

Существуют желейно-формовой мармелад и пластовой. Разница в том, что первый изготавливается с добавлением пектина, а в пластовой добавляется агар-агар.

Паничевская детально рассказала, как готовится мармелад.

"Каждая масса варится в специальном котле. Сначала заливается вода, потом добавляется расчетное количество сахара. Предварительно сахар смешивается с пектином, чтобы мармелад хорошо держал форму. После этого сахар отправляется в котел. В рецепт входит небольшой процент яблочного пюре", — говорит она.

Масса доводится до кипения, после чего уваривается до определенного процента сухих веществ, которые измеряются на рефрактометре. Когда масса почти готова, мы вносим крахмальную патоку. Затем масса делится на части, каждая из которых имеет свой цвет. В каждую часть добавляется краситель, аромат, а перед самым разливом — лимонная кислота.

Желейно-листовой и пластовой мармелад — в чем разница?

Желейно-листовой разливается на специальные столы с керамическими формами. Шпателями массу растягивают, чтобы формы заполнились, и дают время на остывание. На протяжении 20-30 минут масса желируется.

Готовый мармелад переносят на деревянные лотки, куда добавляют сахар, чтобы мармелад не слипался между собой, а затем на столах полностью пересыпают сахаром. Остывший засахаренный мармелад отправляют на фасовку.

Что касается пластового мармелада, то он изготовляется из нескольких шаров желейной массы разного вкуса и цвета и белковой массы. Его разливают тонкими пластами в специальные формы, а по мере остывания вливают следующий слой.

Пластовой мармелад из нескольких слоев Фото: Getty

Когда мармелад горячий, он переливается и блестит, а остывший держит форму.

Остывшие пласты вынимают из форм и отправляют на столы, где обваливают в сахаре, после чего режут специальным приспособлением на кусочки, которые дополнительно обваливают в сахаре, что позволяет готовым мармеладкам не слипаться между собой.

Десерт может храниться до 45 дней при температуре около 18 градусов.

Реакция зрителей

Познавательное видео о производстве мармелада понравилось зрителям, которым интересно было наблюдать за процессом. Но в комментариях были и те, кто не в восторге от организации производства.

"Ну, цех желает быть гораздо лучше, модернее, потому что все еще, как в совдепии", "И ведро с горячим мармеладом, стоявшее на старом деревянном поддоне (а работницы не в бахилах), поставили сразу на формы для застывания (по крайней мере, так это выглядит на видео). В составе же в основном сахар, ароматизаторы, красители, лимонная кислота и чуть-чуть яблочного пюре. Да, пектин и агар-агар полезны, но на фоне всего остального, грустно", — пишут под публикацией.

Фото: Скриншот

Чем полезен мармелад

Несмотря на то, что мармелад обычно очень сладки, его польза очень ощутима. Он регулирует холестерин, поддерживает метаболизм, способствует восстановлению тканей при ранениях и ожогах и выведению токсинов. Мармелад на основе агар-агара может подавлять аппетит, поддерживать печень, оказывать слабительное действие и обогащать организм йодом.

Однако есть случаи, когда мармелад противопоказан. Не следует есть мармелад людям с ожирением, сахарным диабетом, гастритом, язвой и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

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