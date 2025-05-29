Когда Троица в 2025 году: как привлечь удачу на весь год и что должно быть на столе (фото)

В 2025 году Троицу отмечают в воскресенье, 8 июня. Это большой христианский праздник, который приходится на пятидесятый день после Пасхи. В Украине он имеет не только религиозное, но и глубокое народное значение.

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В этот день чествуют Святую Троицу — Бога Отца, Сына и Святого Духа. Фокус пишет о том, как стоит провести большой религиозный праздник.

В Украине Троицу называют Зелеными праздниками, потому что в эти дни природа "расцветает". Люди радуются жизни и вспоминают о своих предках. По библейской традиции, на пятидесятый день после воскресения Христа апостолы получили дар, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру.

Главные традиции Троицы-2025

Накануне праздника дома, дворы и церкви украшают свежесрезанными ветвями липы, клена, березы, дуба. Пол устилают травами: мятой, аиром, полынью и любистком. Это символизирует обновление жизни.

На Троицу 2025 нужно чествовать предков Фото: Getty

В храмах проходит торжественная литургия со специальными молитвами. Священники надевают зеленые ризы, чтобы прославить жизнь и надежду. После службы происходит крестный ход верующих вокруг церкви.

В понедельник после Троицы поминают тех, кого уже нет в живых. Люди посещают могилы родных, приносят цветы и еду, молятся за упокой душ умерших.

Обряды на Троицу

В древности молодежь собиралась возле водоемов, водила хороводы, пела троицкие песни, плела венки из полевых цветов. Девушки пускали венки по воде, гадали на судьбу и будущее замужество.

В церковь приносили первый урожай — молодую рожь, овес, горох, чтобы попросить у Бога хороший урожай.

В древности молодежь собиралась возле водоемов, водила хороводы, пела песни, плела венки из полевых цветов Фото: Getty

Традиционно готовили праздничные блюда из молодой зелени, прежде всего зеленый борщ, салаты из укропа, чеснока и редиса. На столе обязательно должны были быть яйца, молочные продукты и выпечка.

Праздник Троицы — это время, когда духовное сочетается с естественным. В украинской культуре это день благодарности природе, единства поколений и внутреннего обновления.

Напомним, ранее Фокус публиковал:

Церковный календарь на июнь 2025 года. Какие праздники отмечаются в июне 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь?

Также мы рассказывали об истории и традициях Зеленого воскресенья.

Кроме того, сообщалось о том, что можно и чего категорически нельзя делать на Троицу.