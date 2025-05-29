Коли Трійця в 2025 році: як привернути удачу на весь рік і що має бути на столі (фото)

У 2025 році Трійцю відзначають у неділю, 8 червня. Це велике християнське свято, яке припадає на п'ятдесятий день після Великодня. В Україні воно має не лише релігійне, але й глибоке народне значення.

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Цього дня вшановують Святу Трійцю — Бога Отця, Сина і Святого Духа. Фокус пише про те, як варто провести велике релігійне свято.

В Україні Трійцю називають Зеленими святами, бо в ці дні природа "розцвітає". Люди радіють життю та згадують про своїх предків. За біблійною традицією, на п’ятдесятий день після воскресіння Христа апостоли отримали дар, аби проповідувати Євангеліє по всьому світу.

Головні традиції Трійці-2025

Напередодні свята домівки, подвір'я та церкви прикрашають свіжозрізаними гілками липи, клена, берези, дуба. Підлогу встеляють травами: м'ятою, лепехою, полином та любистком. Це символізує оновлення життя.

На Трійцю 2025 потрібно вшановувати предків Фото: Getty

У храмах проходить урочиста літургія зі спеціальними молитвами. Священники одягають зелені ризи, щоб прославити життя та надію. Після служби відбувається хресний хід вірян довкола церкви.

У понеділок після Трійці поминають тих, кого уже немає в живих. Люди відвідують могили рідних, приносять квіти та їжу, моляться за спокій душ померлих.

Обряди на Трійцю

У давнину молодь збиралася біля водойм, водила хороводи, співала троїцькі пісні, плела вінки з польових квітів. Дівчата пускали вінки по воді, ворожили на долю та майбутнє заміжжя.

До церкви приносили перший урожай — молоде жито, овес, горох, щоб попросити у Бога добрий врожай.

У давнину молодь збиралася біля водойм, водила хороводи, співала пісні, плела вінки з польових квітів Фото: Getty

Традиційно готували святкові страви з молодої зелені, насамперед зелений борщ, салати з кропу, часнику та редиски. На столі обов'язково мали бути яйця, молочні продукти та випічка.

Свято Трійці — це час, коли духовне поєднується з природним. В українській культурі це день вдячності природі, єдності поколінь і внутрішнього оновлення.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував:

Церковний календар на червень 2025 року. Які свята відзначаються у червні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар?

Також ми розповідали про історію та традиції Зеленої неділі.

Крім того, повідомлялось про те, що можна і чого категорично не можна робити на Трійцю.