Дерзкая монахиня и визуальная одержимость: о чем фильм "Финикийская схема" Уэса Андерсона

Всего через несколько дней после главной премьеры фильма на Каннском кинофестивале 2025 новая картина Уэса Андерсона "Финикийская схема" стартовала в украинском прокате. Режиссер уже давно создал собственный жанр, который пока официально не признан. Его новую работу отнесли к шпионским драмам.

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Уэс Андерсон – вообще фаворит Канн: в 2012 году его фильм "Королевство полной луны" открывал марафон смотра, в 2021-м режиссер представил "Французский вестник", а в 2025 "Финикийская схема" сорвала овации публики.

Трейлер фильма "Финикийская схема" 2025

Как и во всех предыдущих картинах Уэса Андерсона, актерский каст новой ленты напоминает список гостей красной дорожки "Оскар" разных лет. В главной роли – Бенисио дель Торо, а во второстепенных – Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Том Хэнкс и Билл Мюррей.

Отдельно стоит отметить яркий дебют Мии Триплтон (дочери Кейт Уинслет) в образе дочери миллиардера – Лизль. Ранее 24-летней актрисе доставались лишь второстепенные персонажи.

О чем фильм "Финикийская схема" Уэса Андерсона 2025

В центре сюжета – Анатоль "Жа-Жа" Корда, миллиардер и один из теневых воротил планеты. Он пережил не одно покушение, в том числе, крушение самолета. В итоге магнат решает передать управление капиталами своей 20-летней дочери-монахине, игнорируя многочисленных сыновей.

Правда, пожелание миллиардера неожиданно наталкивается на холодное и практичное отношение Лизль, с которой отец оборвал отношения шесть лет назад.

Их многочисленные диалоги, полные прохладной экспрессии, являются ключевой составляющей для ценностных переосмыслений жизненных установок героев. Они лучше узнают и меняют друг друга.

Главные роли в картине сыграли Бенисио дель Торо и Миа Триплтон Фото: Кадр из фильма

В Украине у совершенной театральной эстетики режиссера немало поклонников и ценителей. Правда, воспринимается Уэс Андерсон чаще как высокопродуктивный декоратор и креатор, чем режиссер глубоких смыслов. В этом можно бесконечно винить его склонность "закапывать своих дерзких собак" под слоями фарса, примитивной аллегории и внешней организацией эпизодов с фокусом на форму.

Можно сказать, что этот мастер визуализации и симметрии нашел способ говорить все, что думает, избрав фарс основным инструментом трансляции смыслов. Таким способом ему удается диалог с довольно большой, но не склонной расширяться аудиторией.

"Финикийская схема" пополнила "картинную галерею" Андерсона очередной подборкой идеальных визуалов и недвусмысленных намеков, завернутых в глянцевую обертку совершенной симметрии и пастельных оттенков. Балом правят поверхностные диалоги, часто уступающие место постановочному эффекту, но список тем для обсуждения, вынесенных режиссером, традиционно длинный.

Здесь и миллиардеры, которым не нужны паспорта, и закулисное влияние на мировые события, и смешные фанатичные террористы, с трудом осознающие цели своей борьбы, и семейная война за ресурсы, игры внешних разведок, покушения, многочисленные наследники и даже… совсем немного религии (монахиня в белом с дерзким макияжем не даст соврать).

Визуал фильма – фишка Уэса Андерсона Фото: Кадр из фильма

В "Финикийской схеме", как и во всех предыдущих работах Андерсона, множество "пасхалок" и буквальных отсылок, в которых можно разбираться бесконечно, разыскивая "иглу в яйце". А можно просто расслабиться и насладиться этим продуктом перфекциониста, который точно знает, каким должен быть размер мыльницы для стометровой ванной комнаты.

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