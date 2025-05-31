Живется, как в раю: названы лучшие города мира, на каком месте Киев, Львов и Одесса

В рамках нового исследования Oxford Economics определены 1000 лучших городов мира. На первой позиции оказался американский мегаполис Нью-Йорк, следом за ним идет Лондон и Париж, столицы Великобритании и Франции. Некоторые украинские города также попали в список.

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Подробнее ознакомиться с результатами рейтинга можно в отчете Oxford Economics.

Эксперты провели комплексную оценку 1000 крупнейших городов мира, используя различные показатели для определения сильных сторон каждого населенного пункта. Исследование учитывало экономические факторы, человеческий капитал, управление, качество жизни и экологию.

Тройка лидеров

В тройке лидеров оказались Нью-Йорк, Лондон и Париж. Нью-Йорк сохранил лидерские позиции как экономическая столица США и мировой центр сосредоточения финансов и разработки технологий.

Панорама Нью-Йорка Фото: Pixels

Столица Великобритании заняла второе место. Специалисты отметили, что Лондон является мировым лидером человеческого капитала благодаря ведущим университетам, разнообразной рабочей силе и большому количеству международных штаб-квартир.

Париж замкнул тройку лидеров как пятый по величине город мира (ВВП). Французскую столицу называют одним из топовых туристических направлений с богатым культурным наследием и огромным количеством исторических объектов.

Украинские города в рейтинге

Среди украинских крупных населенных пунктов эксперты Oxford Economics оценивали Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье и Николаев. Столица Украины заняла 335 место.

Столица Украины заняла 335 место Фото: Oxford Economics

Преимуществами стали "Человеческий капитал" (244) и "Экономика" (229). Другие города указаны еще ниже в рейтинге, в частности: Львов на 512 месте, Харьков — 528, Днепр — 599, Запорожье — 758, Николаев — 675.

Напомним, ранее Фокус писал:

О самых дешевых городах Европы, которые подойдут для любого кошелька.

Кроме того, два украинских села вошли в топ лучших для туризма.

Также мы рассказывали о туристке, которая назвала самую дешевую страну для отдыха. Бюджет блогерши, которую зовут Эм, состоял только из проживания и перелета, причем дорога туда и обратно, по ее словам, обошлась всего в 44 евро.