Живеться, як у раю: названо найкращі міста світу, на якому місці Київ, Львів й Одеса

У рамках нового дослідження Oxford Economics визначено 1000 найкращих міст світу. На перший сходинці опинився американський мегаполіс Нью-Йорк, слідом за ним йде Лондон та Париж, столиці Великої Британії та Франції. Деякі українські населені пункти також потрапили в список.

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Детальніше ознайомитися з результатами рейтингу можна у звіті Oxford Economics.

Експерти провели комплексну оцінку 1000 найбільших міст світу, використовуючи різноманітні показники для визначення сильних сторін кожного населеного пункту. Дослідження враховувало економічні фактори, людський капітал, управління, якість життя та екологію.

Трійка лідерів

У трійці лідерів опинилися Нью-Йорк, Лондон та Париж. Нью-Йорк зберіг лідерські позиції як економічна столиця США та світовий центр зосередження фінансів та розробки технологій.

Панорама Нью-Йорка Фото: Pixels

Столиця Великої Британії зайняла друге місце. Фахівці зазначили, що Лондон є світовим лідером людського капіталу завдяки провідним університетам, різноманітній робочій силі та великій кількості міжнародних штаб-квартир.

Париж замкнув трійку лідерів як п'яте за розміром місто світу (ВВП). Французьку столицю називають одним з топових туристичних напрямків з багатою культурною спадщиною та величезною кількістю історичних пам'яток.

Українські міста в рейтингу

Серед українських великих населених пунктів експерти Oxford Economics оцінювали Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв. Столиця України зайняла 335 місце.

Столиця України зайняла 335 місце Фото: Oxford Economics

Перевагами стали "Людський капітал" (244) та "Економіка" (229). Інші міста вказані ще нижче у рейтингу, зокрема: Львів на 512 місці, Харків — 528, Дніпро — 599, Запоріжжя — 758, Миколаїв — 675.

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