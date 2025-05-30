День отца 2025 в Украине: когда отмечается и как выбрать удачный подарок

День отца в Украине в 2025 году отмечается 15 июня. Дата праздника не является постоянной, но каждый год в большинстве стран мира этот день выпадает на третье воскресенье июня.

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Фокус собрал все, что известно об этом празднике.

День отца — история праздника

Впервые День отца начали отмечать в США. Инициатором Дня отца стала Сонора Смарт Додд, дочь ветерана Гражданской войны Уильяма Джексона Смарта из города Спокан, штат Вашингтон. Ее отец самостоятельно воспитал шестерых детей после смерти жены, которая скончалась при последних родах.

Девушка очень уважала своего отца и хотела как-то отблагодарить его за все, что он сделал.

Слушая церковную проповедь о недавно признанном Дне матери в Центральной методистской епископальной церкви, Сонора твердо решила, что отцовство также нуждается в признании. Она обратилась к городским властям и предложила день рождения своего отца, 5 июня, отмечать в качестве дня почета для отцов.

К ней прислушались, но датой праздника выбрали третье воскресенье июня.

Хотя 5 июля 1908 года в Западной Вирджинии состоялась служба в честь отцов, погибших в результате катастрофы на шахте Мононга, именно Сонора Смарт Додд считается основательницей официального американского национального праздника.

Сонора Смарт Додди и ее отец Уильям Фото: Из открытых источников

Таким образом, первый День отца впервые отметили 19 июня 1910 года в Спокане. Хотя празднование сошло на нет в 1920-х годах, со временем идея Дня отца стала популярной и принятой по всей стране.

В 1966 году президент Линдон Б. Джонсон подписал президентскую прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отца.

В 1972-м глава Белого дома Ричард Никсон установил постоянное национальное празднование Дня отца, которое должно было проводиться в третье воскресенье июня каждого года.

В Украине День отца официально начали отмечать с 2019 года. Праздник ввели указом Президента №274/2019 от 8 мая.

День отца в Украине 2025 — в чем смысл праздника

День отца в Украине — повод поблагодарить мужчин, которые ответственно исполняют свои обязанности по воспитанию детей. Праздник также направлен на укрепление института семьи и признание важности родителей в воспитании детей.

В последние годы в Украине этот день наполнен еще более глубоким смыслом, поскольку для тысяч детей их отцы, которые защищают страну от российской агрессии с оружием в руках, стали примером мужества, силы и объектом гордости. К сожалению, многие юные украинцы уже никогда не увидят своих пап, однако сохранят о них память, и этот день – еще один повод вспомнить и почтить родного человека.

Как отпраздновать День отца

День отца не содержит какого-то устоявшегося набора правил, как его отметить. Чаще всего в этот день дети поздравляют своих отцов с праздником, пишут им слова любви и поддержки, взрослые сыновья и дочери приезжают к родителям и проводят время вместе.

Подарок - особый знак внимания в День отца Фото: Getty

Как в разных странах отмечают День отца?

В Таиланде День отца отмечают одновременно с днем ​​рождения короля Пхумипона Адульяде, 5 декабря. Король очень любим тайцами и считается "отцом нации". Традиция гласит, что в День отца все носят желтое, "официальный цвет" понедельника, дня недели, в который родился король. Здесь дети начинают день, даря своим отцам цветок канны, который считается мужским растением.

В Японии неотъемлемой частью празднования Дня отца являются цветы. Дети также дарят своим отцам пивные бокалы ручной работы или коробку японских сладостей. Обед или ужин почти всегда представляют собой блюдо из краба или креветок. Персонализированное шампанское, пивные бутылки и сандалии также входят во многие подарки, а японские отцы также любят дарить духи.

В Мексике День отца отмечают приготовленными блюдами и подарками папам или тем, кто их заменяет, в знак признательности за все, что они делают для своих семей. Кроме того, в этот день в государственном заповеднике Bosque de Tlalpan в Мехико проходит общегородской забег на 21 км.

В Бразилии День отца — это день, когда нужно наесться до отвала. Поэтому бразильцы устраивают огромные пиры и барбекю, где можно есть сколько угодно, хвастаясь шашлыками из жареной говядины, свинины, курицы и колбасы.

День отца – повод поздравить своего отца, сколько бы лет ему ни было Фото: Getty Images

Индия отмечает День отца, выражая благодарность и любовь отцам по всей стране. Дети дарят папам открытки и цветы, чтобы показать свою привязанность. Ужин в ресторане, поход на пикник или в кино — еще один распространенный способ празднования.

В Канаде День отца не ограничивается чествованием биологического родителя. Канадцы поздравляют с этим праздником любых мужчин, друзей и членов семьи.

Жители долины Катманду в Непале чтят своих отцов в день Гокарна Аунси, который приходится на конец августа и сентябрь в зависимости от лунного календаря. Это просто означает "день, когда смотришь в лицо отца" и начинается в день новолуния. В этот день принято уважать отцов, которых больше нет со своими семьями. Индуисты отправляются в храм Шивы Гокарневор Махадев, а буддисты — в храм Джан Бахал.

В Коста-Рике День отца отмечают 19 марта, в день Святого Иосифа и в третье воскресенье июня. В марте принято почитать святого, который дал свое имя столице страны Сан-Хосе.

День отца в Украине 2025 — что подарить

Выбор подарка — дело непростое, особенно когда речь идет о презенте для родителя. Порадовать отца можно множеством способов, начиная от собственноручно нарисованной открытки, сочиненного стиха, видеопоздравления, приготовленного завтрака или ужина.

Отцу можно подарить чашку из разряда "Лучшему папе", одежду в стиле family look, гаджет, настольная игра, фотоколлаж из семейных фото, персонализированный комикс, сертификат в спортзал, прогулку на лошадях или на рыбалку. При выборе презента стоит учитывать привычки, предпочтения и хобби, которыми увлекается мужчина. Если одних порадует тест-драйв крутого авто, то другой будет в восторге от мастер-класса по приготовлению какого-нибудь замысловатого блюда или совместного пикника на природе или семейного похода в квест-комнату.

Самое главное в этот день — максимум внимания и слов благодарности и любви вашему отцу за все, что он для вас делает.

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