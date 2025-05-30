День батька 2025 в Україні: коли відзначається і як вибрати вдалий подарунок

День батька в Україні у 2025 році відзначається 15 червня. Дата свята не є постійною, але щороку в більшості країн світу цей день випадає на третю неділю червня.

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Фокус зібрав усе, що відомо про це свято.

День батька — історія свята

Уперше День батька почали відзначати у США. Ініціаторкою Дня батька стала Сонора Смарт Додд, дочка ветерана Громадянської війни Вільяма Джексона Смарта з міста Спокан, штат Вашингтон. Її батько самостійно виховав шістьох дітей після смерті дружини, яка померла під час останніх пологів.

Дівчина дуже поважала свого батька і хотіла якось віддячити йому за все, що він зробив.

Слухаючи церковну проповідь про нещодавно визнаний День матері в Центральній методистській єпископальній церкві, Сонора твердо вирішила, що батьківство також потребує визнання. Вона звернулася до міської влади і запропонувала день народження свого батька, 5 червня, відзначати як день пошани для батьків.

До неї прислухалися, але датою свята обрали третю неділю червня.

Хоча 5 липня 1908 року в Західній Вірджинії відбулася служба на честь батьків, які загинули внаслідок катастрофи на шахті Мононга, саме Сонора Смарт Додд вважається засновницею офіційного американського національного свята.

Сонора Смарт Додді та її батько Вільям Фото: З відкритих джерел

Таким чином, перший День батька вперше відзначили 19 червня 1910 року в Спокані. Хоча святкування зійшло нанівець у 1920-х роках, згодом ідея Дня батька стала популярною і прийнятою по всій країні.

У 1966 році президент Ліндон Б. Джонсон підписав президентську прокламацію, що оголошує третю неділю червня Днем батька.

У 1972-му голова Білого дому Річард Ніксон встановив постійне національне святкування Дня батька, яке мало проводитися в третю неділю червня кожного року.

В Україні День батька офіційно почали відзначати з 2019 року. Свято запровадили указом Президента №274/2019 від 8 травня.

День батька в Україні 2025 — у чому сенс свята

День батька в Україні — привід подякувати чоловікам, які відповідально виконують свої обов'язки з виховання дітей. Свято також спрямоване на зміцнення інституту сім'ї та визнання важливості батьків у вихованні дітей.

Останніми роками в Україні цей день сповнений ще глибшого сенсу, оскільки для тисяч дітей їхні татусі, які захищають країну від російської агресії зі зброєю в руках, стали прикладом мужності, сили та об'єктом гордості. На жаль, чимало юних українців уже ніколи не побачать своїх татусів, проте збережуть про них пам'ять, і цей день — ще один привід пригадати та вшанувати рідну людину.

Як відсвяткувати День батька

День батька не містить якогось усталеного набору правил, як його відзначити. Найчастіше цього дня діти вітають своїх батьків зі святом, пишуть їм слова любові та підтримки, дорослі сини та доньки приїжджають до батьків і проводять час разом.

Подарунок — особливий знак уваги в День батька Фото: Getty

Як у різних країнах відзначають День батька?

У Таїланді День батька відзначають одночасно з днем народження короля Пхуміпона Адульяде, 5 грудня. Король дуже улюблений тайцями і вважається "батьком нації". Традиція свідчить, що в День батька всі носять жовте, "офіційний колір" понеділка, дня тижня, в який народився король. Тут діти починають день, даруючи своїм батькам квітку канни, яка вважається чоловічою рослиною.

В Японії невід'ємною частиною святкування Дня батька є квіти. Діти також дарують своїм батькам пивні келихи ручної роботи або коробку японських солодощів. Обід або вечеря майже завжди являють собою страву з краба або креветок. Персоналізоване шампанське, пивні пляшки і сандалі також входять до багатьох подарунків, а японські батьки також люблять дарувати парфуми.

У Мексиці День батька відзначають приготованими стравами і подарунками татам або тим, хто їх замінює, на знак вдячності за все, що вони роблять для своїх сімей. Крім того, цього дня в державному заповіднику Bosque de Tlalpan у Мехіко відбувається загальноміський забіг на 21 км.

У Бразилії День батька — це день, коли потрібно наїстися досхочу. Тому бразильці влаштовують величезні бенкети і барбекю, де можна їсти скільки завгодно, вихваляючись шашликами зі смаженої яловичини, свинини, курки і ковбаси.

День батька — привід привітати свого батька, скільки б років йому не було Фото: Getty Images

Індія відзначає День батька, висловлюючи вдячність і любов батькам по всій країні. Діти дарують татам листівки і квіти, щоб показати свою прихильність. Вечеря в ресторані, похід на пікнік або в кіно — ще один поширений спосіб святкування.

У Канаді День батька не обмежується вшануванням біологічного батька. Канадці вітають із цим святом будь-яких чоловіків, друзів і членів сім'ї.

Жителі долини Катманду в Непалі вшановують своїх батьків у день Гокарна Аунсі, який припадає на кінець серпня і вересень залежно від місячного календаря. Це просто означає "день, коли дивишся в обличчя батька" і починається в день молодика. Цього дня прийнято поважати батьків, яких більше немає зі своїми сім'ями. Індуїсти вирушають до храму Шиви Гокарневор Махадев, а буддисти — до храму Джан Бахал.

У Коста-Риці День батька відзначають 19 березня, в день Святого Йосипа і в третю неділю червня. У березні заведено вшановувати святого, який дав своє ім'я столиці країни Сан-Хосе.

День батька в Україні 2025 — що подарувати

Вибір подарунка — справа непроста, особливо коли йдеться про презент для батьків. Порадувати батька можна безліччю способів, починаючи від власноруч намальованої листівки, складеного вірша, відеопривітання, приготованого сніданку або вечері.

Батькові можна подарувати чашку з розряду "Найкращому татові", одяг у стилі family look, ґаджет, настільну гру, фотоколаж із сімейних фото, персоналізований комікс, сертифікат у спортзал, прогулянку на конях або на риболовлю. Під час вибору презенту варто враховувати звички, уподобання та хобі, якими захоплюється чоловік. Якщо одних порадує тест-драйв крутого авто, то інший буде в захваті від майстер-класу з приготування якоїсь хитромудрої страви, спільного пікніка на природі або сімейного походу в квест-кімнату.

Найголовніше в цей день — максимум уваги і слів подяки та любові вашому батькові за все, що він для вас робить.

Раніше Фокус писав, що:

Батько заборонив своїй 16-річній доньці провести вечірку. Те, чим він мотивував своє рішення, здивувало й обурило користувачів мережі.

Американець за запахом торта здогадався, дитина якої статі народиться в них із дружиною.

Ми також писали, що батько вперше за два роки приїхав у гості до доньки і був шокований від побаченого.