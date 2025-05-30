Пьяная окрошка: рецепт блюда с проссеко и креветками стал вирусным в сети (видео)

Конец весны и лето – сезон окрошки. Вариаций этого традиционного холодного супа с добавлением свежих овощей, кваса, зелени и яиц существует огромное количество. Однако в последнее время настоящим хитом стало видео с приготовлением окрошки с креветками и проссеко. Оно завирусилось в сети.

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Кадрами приготовления такой необычной окрошки поделилась и кулинарный блогер Анастасия под ником monakhovan, у которой в Instagram — более 1,1 млн подписчиков.

Окрошка с креветками и проссеко

Ингредиенты:

креветки — 400 гр;

авокадо — 1 шт;

огурец большой — 1 шт;

картошка — 2 шт;

редис — по вкусу (обычно 4-6 шт);

яйца перепелиные — 10 шт;

зелень

проссеко и айран — в пропорции 1 к 1.

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундирах, остудить, очистить от кожуры, нарезать кубиками. Авокадо очистить от кожуры и косточки, тоже нарезать. Аналогично измельчить укроп и огурец, зелень мелко порубить. Перепелиные яйца отварить вкрутую, остудить, почистить, порезать пополам. Креветки отварить в подсоленной воде, почистить.

Все ингредиенты смешать и залить айраном и проссеко в равных пропорциях, посолив и перемешав окрошку.

Чтобы она была вкуснее, можно отправить ее ненадолго в холодильник.

Реакция соцсетей

Рецепт этой окрошки нашел отклик у пользователей.

"О, такая окрошка по мне. Можно даже без креветок, авокадо, редиски, зелени, картошки, яиц", "Пьяная окрошка", "Я борщ на самогоне сварила, красный 100%", "Вообще не люблю окрошку, но такую бы попробовала", "Замечательный вариант для разгрузочных дней! А вот прям все выходные! Не пьянки для, здоровья ради", Нафига весь этот винегрет кидать в проссеко?", "Здоровое питание это так просто!", "Кто-то уже пробовал? Вставляет с первой порции или добавка тоже влезет? И на сколько опасно далеко отходить от дома?" — пишут в комментариях к рецепту.

Проссеко – что это за вино?

Проссеко — итальянское сухое игристое вино. Его делают из винограда сорта Глера. До 2009 года просекко использовалось как синоним наименования сорта, но, согласно регламенту ЕС №1166/2009, теперь сорт носит название Глера, а наименование "проссеко" может использоваться только в качестве названия вина.

Проссеко производится в девяти провинциях Италии в областях Фриули-Венеция-Джулия и Венеция. Это вино известно как основной ингредиент коктейля Беллини и является недорогим заменителем шампанского. В отличие от шампанского, проссеко производится методом Шарма, в котором вторичная ферментация происходит в резервуарах из нержавеющей стали, что делает производство вина менее дорогим.

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