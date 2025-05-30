П'яна окрошка: рецепт страви з просеко і креветками став вірусним у мережі (відео)

Кінець весни та літо — сезон окрошки. Варіацій цього традиційного холодного супу з додаванням свіжих овочів, квасу, зелені та яєць існує величезна кількість. Однак останнім часом справжнім хітом стало відео з приготуванням окрошки з креветками та просеко. Воно завірусилося в мережі.

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Кадрами приготування такої незвичайної окрошки поділилася і кулінарна блогерка Анастасія під ніком monakhovan, у якої в Instagram — понад 1,1 млн підписників.

Окрошка з креветками та просеко

Інгредієнти:

креветки — 400 г;

авокадо — 1 шт;

огірок великий — 1 шт;

картопля — 2 шт;

редис — за смаком (зазвичай 4–6 шт);

яйця перепелині — 10 шт;

зелень

просеко та айран — у пропорції 1 до 1.

Спосіб приготування:

Картоплю відварити в мундирах, остудити, очистити від шкірки, нарізати кубиками. Авокадо очистити від шкірки та кісточки, теж нарізати. Аналогічно подрібнити кріп і огірок, зелень дрібно порубати. Перепелині яйця відварити круто, остудити, почистити, порізати навпіл. Креветки відварити в підсоленій воді, почистити.

Усі інгредієнти змішати і залити айраном і просеко в рівних пропорціях, посолити і перемішати окрошку.

Щоб вона була смачнішою, можна відправити її ненадовго в холодильник.

Реакція соцмереж

Рецепт цієї окрошки знайшов відгук у користувачів.

"О, така окрошка по мені. Можна навіть без креветок, авокадо, редиски, зелені, картоплі, яєць", "П'яна окрошка", "Я борщ на самогоні зварила, червоний 100%", "Взагалі не люблю окрошку, але таку б спробувала", "Чудовий варіант для розвантажувальних днів! А ось прям усі вихідні! Не п'янки для, здоров'я заради", "Нафіга весь цей вінегрет кидати в просеко?", "Здорове харчування це так просто!", "Хтось уже пробував? Вставляє з першої порції чи добавка теж влізе? І на скільки небезпечно далеко відходити від дому?" — пишуть у коментарях до рецепта.

Просеко — що це за вино?

Просеко — італійське сухе ігристе вино. Його роблять із винограду сорту Глера. До 2009 року просекко використовували як синонім найменування сорту, але, згідно з регламентом ЄС №1166/2009, тепер сорт називається Глера, а найменування "просеко" може використовуватися тільки як назва вина.

Просеко виробляють у дев'яти провінціях Італії в областях Фріулі-Венеція-Джулія і Венеція. Це вино відоме як основний інгредієнт коктейлю Белліні і є недорогим замінником шампанського. На відміну від шампанського, просеко виробляють методом Шарма, в якому вторинна ферментація відбувається в резервуарах з нержавіючої сталі, що робить виробництво вина менш дорогим.

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