Свидетели ушедшей эпохи: какие три вещи помнит каждый ребенок из мятежных 90-х (фото)

90-е годы для детворы были временем карточных покемонов, Тамагочи и Spice Girls. Игровые автоматы царили на детских площадках, субботние утренники проводились за просмотром мультфильмов.

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Об этом пишет Daily Record на примере Шотландии 90-х годов.

Хотя может казаться, что это было только вчера, реальность такова, что прошло уже три десятилетия, и многое изменилось. От игрушек до техники, дети 90-х были окружены предметами, которые сейчас кажутся практически музейными экспонатами.

Вот лишь некоторые из классических предметов домашнего обихода и игрушек 90-х, которые точно останутся в памяти.

Discman

Если 1980-е годы подарили нам Walkman, то 1990-е вывели портативную музыку на шаг дальше с его более стильным братом — Discman. Возможность слушать полные компакт-диски в дороге казалась революционной на то время, но каждый, кто имел такой плеер, помнит разочарование от прерываний песен от малейшего движения.

Discman

Батончики Highland Toffee и Irn-Bru

Если вы вырастали в конце 90-х, вероятно, вам нравился сладкий вкус таких лакомств, как жевательные батончики Irn-Bru и Highland Toffee. Каждый имел свой уникальный шарм, но после окончательного закрытия шотландской кондитерской компании McCowan в 2000-х годах, современные дети никогда не смогут лично попробовать это классическое лакомство.

Батончики Irn-Bru

Настольный компьютер

Для детей, которые сегодня растут с iPhone и планшетами, идея настольного компьютера может показаться совершенно чужой. Но для детей 90-х годов эти громоздкие светлые машины были источником часов веселья. Даже школьные проекты, которые нужно было выполнять за компьютером, казались наслаждением.

Настольный компьютер Фото: ITIGIC

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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