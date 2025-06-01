Свідки минулої епохи: які три речі памʼятає кожна дитина з бентежних 90-х (фото)

90-і роки для дітлахів були часом карткових покемонів, Тамагочі та Spice Girls. Ігрові автомати панували на дитячих майданчиках, суботні ранки проводилися за переглядом мультфільмів.

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Про це пише Daily Record на прикладі Шотландії 90-х років.

Хоча може здаватися, що це було лише вчора, реальність така, що минуло вже три десятиліття, і багато що змінилося. Від іграшок до техніки, діти 90-х були оточені предметами, які зараз здаються практично музейними експонатами.

Ось лише деякі з класичних предметів домашнього вжитку та іграшок 90-х, які точно залишаться в памʼяті.

Discman

Якщо 1980-ті роки подарували нам Walkman, то 1990-ті вивели портативну музику на крок далі з його більш стильним братом — Discman. Можливість слухати повні компакт-диски в дорозі здавалася революційною на той час, але кожен, хто мав такий плеєр, пам’ятає розчарування від переривів пісень від найменшого руху.

Discman

Батончики Highland Toffee та Irn-Bru

Якщо ви виростали наприкінці 90-х, ймовірно, вам подобався солодкий смак таких ласощів, як жувальні батончики Irn-Bru та Highland Toffee. Кожен мав свій унікальний шарм, але після остаточного закриття шотландської кондитерської компанії McCowan у 2000-х роках, сучасні діти ніколи не зможуть особисто скуштувати ці класичні ласощі.

Батончики Irn-Bru

Настільний комп’ютер

Для дітей, які сьогодні ростуть з iPhone та планшетами, ідея настільного комп’ютера може здатися абсолютно чужою. Але для дітей 90-х років ці громіздкі світлі машини були джерелом годин веселощів. Навіть шкільні проєкти, які потрібно було виконувати за компʼютером, здавалися насолодою.

Настільний комп"ютер Фото: компьютер

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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