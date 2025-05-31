Купальник с "оптической иллюзией" делает стройными людей с лишним весом (фото)

60-летняя блогерша Джулия Эллен прославилась в интернете, продемонстрировав красный купальник с белыми акцентами, который визуально создает силуэт "песочных часов".

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Это видео собрало более 125 тысяч просмотров в TikTok.

Пенсионерка покорила социальную сеть демонстрацией купальника с оптической иллюзией. "Если в этом году вы покупаете только один купальник, пусть будет вот такой", — убеждает блогерша в кадре.

Секрет популярности этой модели — стратегически размещенные белые акценты, которые визуально утончают силуэт и создают эффект "песочных часов".

60-летняя блогерша показала купальник с оптической иллюзией Фото: TikTok

"Белые полосы разработаны так, чтобы создать оптическую иллюзию более пропорциональной фигуры, чем есть на самом деле. Это точно не моя естественная форма", — объясняет Джулия.

Купальник с оптической иллюзией

Купальник от британского бренда Mooselover UK стоит около 20 фунтов стерлингов. В фасоне предусмотрены регулируемые бретели и верх с подкладками для дополнительной поддержки и подъема. "Также есть мягкие вкладки, хотя я их убрала", — объясняет блогерша.

Красный купальник с белыми полосами стал сенсацией в соцсетях Фото: TikTok

Пользователи сети начали активно комментировать ее видео. На вопрос об имеющихся размерах для девушки ростом 171 см, автор ответила: "У меня очень длинный торс и короткие ноги, поэтому я поставила бретели на самую короткую длину, все было хорошо".

Позиция зрителей

Зрители преимущественно восхищаются результатом.

"Выглядите потрясающе! Великолепная посадка! Покупаю такой же", — написала одна из участниц обсуждения;

"Будто сделан специально для вас", — добавила следующая зрительница;

"Красный купальник действительно создает оптическую иллюзию!" — согласилась третья пользовательница TikTok.

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