Купальник з "оптичною ілюзією" робить стрункими людей, які мають зайву вагу (фото)
60-річна блогерка Джулія Еллен прославилась в інтернеті, продемонструвавши червоний купальник з білими акцентами, який візуально створює силует "пісочного годинника".
Це відео зібрало понад 125 тисяч переглядів у TikTok.
Пенсіонерка підкорила соціальну мережу демонстрацією купальника з оптичною ілюзією. "Якщо цього року ви купуєте лише один купальник, хай буде ось такий", — переконує блогерка у кадрі.
Секрет популярності цієї моделі — стратегічно розміщені білі акценти, які візуально витончують силует і створюють ефект "пісочного годинника".
"Білі смуги розроблені так, щоб створити оптичну ілюзію більш пропорційної фігури, ніж є насправді. Це точно не моя природна форма", — пояснює Джулія.
Купальник з оптичною ілюзією
Купальник від британського бренду Mooselover UK коштує близько 20 фунтів стерлінгів. У фасоні передбачені регульовані бретелі та верх з підкладками для додаткової підтримки та підйому. "Також є м'які вкладки, хоча я їх прибрала", — пояснює блогерка.
Користувачі мережі почали активно коментувати її відео. На запитання про наявні розміри для дівчини зростом 171 см, авторка відповіла: "У мене дуже довгий торс і короткі ноги, тому я поставила бретелі на найкоротшу довжину, все було добре".
Позиція глядачів
Глядачі переважно захоплюються результатом.
- "Виглядаєте приголомшливо! Чудова посадка! Купую такий же", — написала одна з учасниць обговорення;
- "Ніби зроблено спеціально для вас", — додала наступна глядачка;
- "Червоний купальник дійсно створює оптичну ілюзію!" — погодилась третя користувачка TikTok.
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