"Горжусь": чем занимается 18-летний сын Андрея Шевченко (фото)

Президент УАФ Андрей Шевченко редко показывает поклонникам свою семью, но недавно порадовал подписчиков кадром с женой и сыном Кристианом.

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Легендарный футболист опубликовал фото наследника в Instagram.

В кадре Кристиан стоит посредине между отцом и матерью, моделью Кристен Пазик. 18-летний парень завершил обучение в престижной частной школе ACS International School в Великобритании, и родители разделили с ним этот праздник.

Кристиан Шевченко с родителями в день своего выпуска со школы Фото: andriyshevchenko/instagram

На церемонии был и старший брат Кристиана, 20-летний Джордан.

Поздравить брата приехал и 20-летний Джордан (крайний слева) Фото: andriyshevchenko/instagram

У пары также есть 12-летний сын Александр и 11-летний Райдер-Габриэль.

На двух фото можно увидеть, как Кристиан с одноклассниками, празднуя окончание школы, подбрасывают свои шапочки вверх на входе в здание учебного заведения.

В подписи к посту Андрей Шевченко написал, что гордится своим сыном.

Выпускники отмечают завершение учебы Фото: andriyshevchenko/instagram

Кристиан — единственный из четырех сыновей спортсмена, который решил выбрать футбольную карьеру. Футболом он начал заниматься еще в академии "Челси", а в декабре 2022-го перешел в одну из юношеских команд "Тоттенгема" под руководством Яя Туре.

В июле 2023 года способный футболист подписал контракт с клубом "Уотфорд", где играет в молодежном составе. 28 февраля 2024 года Кристиан отличился голом в победном (2:0) поединке 1/2 финала Professional Development League против "Бернли", а 16 апреля того же года выдал гол и результативную передачу в проигранном (2:3) поединке Кубка профессиональной лиги развития против "Флитвуда".

В начале 2024 стало известно, что Кристиан Шевченко на международном уровне может играть за сборную Украины. Кроме Украины, имеет право играть за сборные США, Англии и Польши. В начале февраля 2024 подал документы для получения украинского гражданства, а в конце месяца попал в резервный список юношеской сборной Украины. В марте 2024-го он получил украинский паспорт и право выступать в составе сборной.

20 марта 2024 года Кристиан дебютировал в составе юношеской сборной Украины по футболу в матче против Северной Македонии.

Ранее Фокус писал, что:

Старший сын Андрея Шевченко, Джордан, учится в Йельском университете. Футболист с женой навестили первенца в США.

Футболист рассказал, что его квартира в столице неоднократно попадала под обстрелы.

Мы также сообщали, как Андрей Шевченко прокомментировал войну в Украине.