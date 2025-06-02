"Пишаюся": чим займається 18-річний син Андрія Шевченка (фото)

Президент УАФ Андрій Шевченко рідко показує прихильникам свою сім'ю, але нещодавно потішив підписників кадром із дружиною та сином Крістіаном.

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У кадрі Крістіан стоїть посередині між батьком і матір'ю, моделлю Крістен Пазік. 18-річний хлопець завершив навчання в престижній приватній школі ACS International School у Великій Британії, і батьки розділили з ним це свято.

Крістіан Шевченко з батьками в день свого випуску зі школи Фото: andriyshevchenko/instagram

На церемонії був і старший брат Крістіана, 20-річний Джордан.

Привітати брата приїхав і 20-річний Джордан (крайній ліворуч) Фото: andriyshevchenko/instagram

У пари також є 12-річний син Олександр і 11-річний Райдер-Габріель.

На двох фото можна побачити, як Крістіан з однокласниками, святкуючи закінчення школи, підкидають свої шапочки догори на вході в будівлю навчального закладу.

У підписі до посту Андрій Шевченко написав, що пишається своїм сином.

Випускники святкують завершення навчання Фото: andriyshevchenko/instagram

Крістіан — єдиний із чотирьох синів спортсмена, який вирішив обрати футбольну кар'єру. Футболом він почав займатися ще в академії "Челсі", а в грудні 2022-го перейшов в одну з юнацьких команд "Тоттенгема" під керівництвом Яя Туре.

У липні 2023 року здібний футболіст підписав контракт із клубом "Вотфорд", де грає в молодіжному складі. 28 лютого 2024 року Крістіан відзначився голом у переможному (2:0) поєдинку 1/2 фіналу Professional Development League проти "Бернлі", а 16 квітня того ж року видав гол і результативну передачу в програному (2:3) поєдинку Кубка професійної ліги розвитку проти "Флітвуда".

На початку 2024 року стало відомо, що Крістіан Шевченко на міжнародному рівні може грати за збірну України. Крім України, має право грати за збірні США, Англії та Польщі. На початку лютого 2024 року подав документи для отримання українського громадянства, а наприкінці місяця потрапив до резервного списку юнацької збірної України. У березні 2024-го він отримав український паспорт і право виступати у складі збірної.

20 березня 2024 року Крістіан дебютував у складі юнацької збірної України з футболу в матчі проти Північної Македонії.

Раніше Фокус писав, що:

Старший син Андрія Шевченка, Джордан, навчається в Єльському університеті. Футболіст із дружиною відвідали первістка у США.

Футболіст розповів, що його квартира в столиці неодноразово потрапляла під обстріли.

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