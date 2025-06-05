Розовая спальня принцессы Дианы: как выглядит отель президентов США для самых дорогих гостей

Blair House в Вашингтоне сейчас готовится принимать канцлера Германии Фридриха Мерца. Этот очаровательный исторический особняк стал гостевым домом президентов США после того, как Уинстон Черчилль не давал спать Франклину Рузвельту в 1942 году.

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Об этом пишет Bild.

Когда в США прибывают главы иностранных государств, то они не останавливаются на ночь в Белом доме, который является официальной резиденцией президентов США. Они выбирают или один из вашингтонских отелей, или их приглашают в знаменитый Блэр-хаус (Blair House) – гостевой дом президентов США. Сейчас, как считают журналисты, его готовят для канцлера Германии Фридриха Мерца.

Блэр-Хаус - официальный гостевой дом президентов США Фото: Blair House

Забавно, но причиной для покупки правительством Блэр-Хаус стало поведение Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны.

Раньше гости президента США проводили ночь в Белом доме, а затем останавливались в отеле или посольстве на оставшуюся часть визита. Частые поездки Уинстона Черчилля в Вашингтон убедили Франклина Рузвельта в необходимости официального дипломатического жилья в 1942 году.

Франклин Рузвельт-младший вспоминает утро, когда его мать обнаружила премьер-министра Великобритании, идущего в сторону личных покоев семьи в 3 часа ночи с фирменной сигарой в руке, чтобы разбудить спящего президента США для дальнейшего разговора. Однако сначала он встретился с Элеонор, которая твердо убедила его подождать до завтрака. Вскоре президент США одобрил покупку Блэр-Хаус. Его первым гостем стал президент Перу Мануэль Прадо.

А когда президентом США стал Гарри С. Трумэн, то в 1947 году начался капитальный ремонт Белого дома, так как резиденция буквально разваливалась. И Трумэн переехал в Блэр-Хаус, где его в 1950-м пытались убить двое пуэрториканцев, пытаясь привлечь внимание к необходимости дать независимость их стране. Сам президент не пострадал, но были убиты и нападавшие и солдат, который пытался их остановить.

Королева Елизавета также останавливалась в Блэр-Хаус Фото: Blair House

В 6500-метровом Блэр-Хаус на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия, есть 119 комнат, включая 14 спален и 35 ванных комнат.

В декоре преобладают красочные обои, как китайские шпалеры 1770 года в гостиной Диллона. Там же можно полюбоваться вазами династии Мин.

Однако самая поразительная комната — это Розовая спальня, один из самых элегантных и исторически значимых гостевых люксов в мире. Она названа так из-за своего бледно-розового декора, шелковых обоев и старинной кровати с балдахином.

Розовая спальня в Блэр-Хаус Фото: Blair House

Благодаря своей красоте и комфорту эта комната обычно зарезервирована для королевских семей и первых леди, таких как принцесса Диана и Жаклин Кеннеди.

В центре Розовой комнаты стоит великолепная кровать с балдахином 19 века на которую можно забраться по специальной лесенке.

Одна из гостиных в Блэр-Хаус Фото: Blair House

Номер для государственных гостей, где скорей всего разместится Мерц, состоит из гостиной, двух спален, двух гардеробных и гостевой ванной комнаты. Обстановка представляет собой антикварную мебель из Англии XVIII века. Только мебель в 1987 году оценивалась в один миллион долларов.

Также Блэр-Хаус славится своей библиотекой с 1500 книгами. Над камином висит портрет Фрэнсиса Престона Блэра, влиятельного редактора газеты и политического деятеля, который умер в 1876 году и заказал строительство этого великолепного здания.

В "комнате переговоров" делегации обычно размещаются за столом из красного дерева на 22 персоны. Так, тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон в 2012 году встречалась там с президентом Франции Франсуа Олландом. А также там принимали Бориса Ельцина, который не успев разложить вещи, заказал пиццу, о чем вспоминала Хиллари Клинтон.

Борис Ельцин в Блэр-Хаус Фото: Blair House

В так называемом "Кабинете Трумэна" можно полюбоваться камином, изначально установленным в Белом доме. Бывшая первая леди Нэнси Рейган принимала скорбящих в этой комнате на государственных похоронах своего супруга Рональда Рейгана.

Столовая Ли предназначена для государственных банкетов и освещена ирландскими хрустальными люстрами. Столовые приборы и сервировка стола были приобретены у нью-йоркского ювелирного дома Tiffany в 1988 году.

Дональд Трамп и Джордж Буш-младший с супругами в Блэр-Хаус Фото: Blair House

На протяжении десятилетий здесь останавливались легионы знаменитых гостей, среди которых королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела, шах Персии и президент Франции Шарль де Голль. Здесь также бывали Ангела Меркель, два президента РФ из трех и филиппинский диктатор Маркос. Некоторые из них оставили автографы в гостевой книге.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что нынешний президент США Дональд Трамп радикально переделал Овальный кабинет. Там стало больше золота, безделушек и портретов.

А ранее журналисты заметили, что Дональд Трамп украсил коридор у Овального кабинета своим собственным особенным фото в золотой рамке.