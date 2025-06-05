Рожева спальня принцеси Діани: який вигляд має готель президентів США для найдорожчих гостей

Blair House у Вашингтоні зараз готується приймати канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Цей чарівний історичний особняк став гостьовим будинком президентів США після того, як Вінстон Черчилль не давав спати Франкліну Рузвельту в 1942 році.

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Про це пише Bild.

Коли до США прибувають голови іноземних держав, то вони не зупиняються на ніч у Білому домі, який є офіційною резиденцією президентів США. Вони обирають або один із вашингтонських готелів, або їх запрошують до знаменитого Блер-хауса (Blair House) — гостьового будинку президентів США. Зараз, як вважають журналісти, його готують для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Блер-Гаус — офіційний гостьовий будинок президентів США Фото: Blair House

Кумедно, але причиною для купівлі урядом Блер-Гаус стала поведінка Вінстона Черчилля під час Другої світової війни.

Раніше гості президента США проводили ніч у Білому домі, а потім зупинялися в готелі або посольстві на решту візиту. Часті поїздки Вінстона Черчилля до Вашингтона переконали Франкліна Рузвельта в необхідності офіційного дипломатичного житла в 1942 році.

Франклін Рузвельт-молодший згадує ранок, коли його мати виявила прем'єр-міністра Великої Британії, що йде в бік особистих покоїв сім'ї о 3 годині ночі з фірмовою сигарою в руці, щоб розбудити сплячого президента США для подальшої розмови. Однак спочатку він зустрівся з Елеонор, яка твердо переконала його почекати до сніданку. Невдовзі президент США схвалив купівлю Блер-Гаус. Його першим гостем став президент Перу Мануель Прадо.

А коли президентом США став Гаррі С. Трумен, то 1947 року розпочався капітальний ремонт Білого дому, оскільки резиденція буквально розвалювалася. І Трумен переїхав у Блер-Гаус, де його в 1950-му намагалися вбити двоє пуерториканців, намагаючись привернути увагу до необхідності дати незалежність їхній країні. Сам президент не постраждав, але було вбито і нападників, і солдата, який намагався їх зупинити.

Королева Єлизавета також зупинялася в Блер-Гаус Фото: Blair House

У 6500-метровому Блер-Гаус на Пенсільванія-авеню у Вашингтоні, округ Колумбія, є 119 кімнат, включно з 14 спальнями і 35 ванними кімнатами.

У декорі переважають барвисті шпалери, як китайські шпалери 1770 року у вітальні Діллона. Там же можна помилуватися вазами династії Мін.

Однак найбільш вражаюча кімната — це Рожева спальня, один із найелегантніших та історично значущих гостьових люксів у світі. Вона названа так через свій блідо-рожевий декор, шовкові шпалери та старовинне ліжко з балдахіном.

Рожева спальня в Блер-Гаус Фото: Blair House

Завдяки своїй красі та комфорту цю кімнату зазвичай зарезервовано для королівських родин і перших леді, таких як принцеса Діана і Жаклін Кеннеді.

У центрі Рожевої кімнати стоїть чудове ліжко з балдахіном 19 століття, на яке можна піднятися спеціальною драбинкою.

Одна з віталень у Блер-Гаус Фото: Blair House

Номер для державних гостей, де скоріше за все розміститься Мерц, складається з вітальні, двох спалень, двох гардеробних і гостьової ванної кімнати. Обстановка являє собою антикварні меблі з Англії XVIII століття. Тільки меблі в 1987 році оцінювали в один мільйон доларів.

Також Блер-Гаус славиться своєю бібліотекою з 1500 книгами. Над каміном висить портрет Френсіса Престона Блера, впливового редактора газети і політичного діяча, який помер 1876 року і замовив будівництво цієї чудової будівлі.

У "кімнаті переговорів" делегації зазвичай розміщуються за столом із червоного дерева на 22 персони. Так, тодішній держсекретар Гілларі Клінтон у 2012 році зустрічалася там із президентом Франції Франсуа Олландом. А також там приймали Бориса Єльцина, який не встигнувши розкласти речі, замовив піцу, про що згадувала Гілларі Клінтон.

Борис Єльцин у Блер-Гаусі Фото: Blair House

У так званому "Кабінеті Трумена" можна помилуватися каміном, спочатку встановленим у Білому домі. Колишня перша леді Ненсі Рейган приймала скорботних у цій кімнаті на державному похороні свого чоловіка Рональда Рейгана.

Їдальня Лі призначена для державних банкетів і освітлена ірландськими кришталевими люстрами. Столові прилади і сервірування столу були придбані у нью-йоркського ювелірного дому Tiffany 1988 року.

Дональд Трамп і Джордж Буш-молодший із подружжям у Блер-Хаус Фото: Blair House

Протягом десятиліть тут зупинялися легіони знаменитих гостей, серед яких королева Єлизавета II, Вінстон Черчилль, Нельсон Мандела, шах Персії та президент Франції Шарль де Голль. Тут також бували Ангела Меркель, два президенти РФ із трьох і філіппінський диктатор Маркос. Деякі з них залишили автографи в гостьовій книзі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що нинішній президент США Дональд Трамп радикально переробив Овальний кабінет. Там стало більше золота, дрібничок і портретів.

А раніше журналісти помітили, що Дональд Трамп прикрасив коридор біля Овального кабінету своїм власним особливим фото в золотій рамці.