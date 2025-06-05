Как хранить яйца летом: 5 советов для продления срока годности

По мере повышения температуры воздуха, которое неизменно сопровождает лето, вопрос хранения продуктов питания, особенно скоропортящихся, таких как яйца, выходит на первый план, поскольку речь идет о безопасности для здоровья и качестве еды. Яйца являются одним из самых популярных продуктов, особенно для тех, кто следит за питанием, но они быстро портятся, если их хранить неправильно.

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Охлаждайте быстро и правильно

Яйца, купленные в супермаркете, у фермеров или на рынке, нужно сразу же отправить в холодильник. Холодная температура замедляет размножение бактерий, которые делают яйца не только непригодными в пищу, но и опасными для здоровья.

Важный момент: хранить яйца необходимо не на дверце холодильника, а внутри его, поскольку при открывании дверцы продукты больше поддаются перепадам температуры, чем если бы они стояли в глубине. Дело в том, что температура на дверце выше примерно на 4°С, чем внутри самого холодильника, то есть около +8+10°С. При этом яйца нужно хранить при температуре +2+4°С. Лучшее место для них — контейнеры для овощей и фруктов внизу холодильника

Также яйца лучше укладывать острым концом вниз, чтобы желтки были в центре, и чтобы яйца могли "дышать" через тупой конец, где больше пор.

Мыть или не мыть?

Мыть яйца перед хранением не рекомендуется: мытое яйцо быстрее потеряет свежесть. Дело в том, что на яичной скорлупе есть защитный природный слой. Он не позволяет яйцу портиться долгое время, а под теплой водой его легко смыть, оставив продукт без защиты. А вот место, где они хранятся, лучше держать в абсолютной чистоте. Дело в том, что чистая среда, как и холодная температура, снижает скорость размножения вредных бактерий.

Хранить яйца необходимо либо в оригинальной упаковке, либо в плотно закрытом контейнере.

Яйца лучше хранить в глубине холодильника, где более стабильная температура Фото: Freepik

Время имеет значение

В жаркую погоду яйца, подвергаясь длительное время высокой температуре, начинают портиться быстрее, а срок их годности стремительно сокращается. Поэтому не следует держать их при комнатной температуре больше двух часов, а если за окном столбики термометра зашкаливают, то это время должно быть вполовину меньше.

Как хранить яйца вне холодильника

Если вам необходимо какое-то время держать куриные яйца вне холодильника, следует подумать о способах сохранить их свежесть. Например, если вы собираетесь на мероприятие на открытом воздухе, куда берете продукты. В таком случае яйца лучше всего хранить в тени или месте, где есть прохлада. Можно сложить их в посуду с холодной водой, что тоже позволит оставаться им свежими.

Не храните яйца в багажнике или салоне машины, потому что даже в тени она нагревается и превращается в духовой шкаф. Излишнее тепло пагубно действует на продукты, в том числе на яйца.

Для транспортировки яиц можно использовать термопакеты или сумки-холодильники.

Всегда контролируйте срок годности

Чем свежее яйца, тем дольше они будут храниться. Покупая их, обязательно обращайте внимание на этот момент. Летом лучше не рисковать, покупая яйца по акции в последний день, особенно если дома их особо негде хранить.

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