Як зберігати яйця влітку: 5 порад для продовження терміну придатності

У міру підвищення температури повітря, яке незмінно супроводжує літо, питання зберігання продуктів харчування, особливо швидкопсувних, таких як яйця, виходить на перший план, оскільки йдеться про безпеку для здоров'я і якість їжі. Яйця є одним із найпопулярніших продуктів, особливо для тих, хто стежить за харчуванням, але вони швидко псуються, якщо їх зберігати неправильно.

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Охолоджуйте швидко і правильно

Яйця, куплені в супермаркеті, у фермерів або на ринку, потрібно відразу ж відправити в холодильник. Холодна температура уповільнює розмноження бактерій, які роблять яйця не тільки непридатними в їжу, а й небезпечними для здоров'я.

Важливий момент: зберігати яйця необхідно не на дверцятах холодильника, а всередині його, оскільки під час відкривання дверцят продукти більше піддаються перепадам температури, ніж якби вони стояли в глибині. Річ у тім, що температура на дверцятах вища приблизно на 4°С, ніж усередині самого холодильника, тобто близько +8+10°С. При цьому яйця потрібно зберігати за температури +2+4°С. Найкраще місце для них — контейнери для овочів і фруктів внизу холодильника

Також яйця краще укладати гострим кінцем донизу, щоб жовтки були в центрі, і щоб яйця могли "дихати" через тупий кінець, де більше пір.

Мити чи не мити?

Мити яйця перед зберіганням не рекомендується: мите яйце швидше втратить свіжість. Річ у тім, що на яєчній шкаралупі є захисний природний шар. Він не дає змоги яйцю псуватися довгий час, а під теплою водою його легко змити, залишивши продукт без захисту. А ось місце, де вони зберігаються, краще тримати в абсолютній чистоті. Річ у тім, що чисте середовище, як і холодна температура, знижує швидкість розмноження шкідливих бактерій.

Зберігати яйця необхідно або в оригінальній упаковці, або в щільно закритому контейнері.

Яйця краще зберігати в глибині холодильника, де стабільніша температура Фото: Freepik

Час має значення

У спекотну погоду яйця, піддаючись тривалий час високій температурі, починають псуватися швидше, а термін їхньої придатності стрімко скорочується. Тому не слід тримати їх при кімнатній температурі більше двох годин, а якщо за вікном стовпчики термометра зашкалюють, то цей час має бути наполовину меншим.

Як зберігати яйця поза холодильником

Якщо вам необхідно якийсь час тримати курячі яйця поза холодильником, слід подумати про способи зберегти їхню свіжість. Наприклад, якщо ви збираєтеся на захід на відкритому повітрі, куди берете продукти. У такому разі яйця найкраще зберігати в тіні або місці, де є прохолода. Можна скласти їх у посуд із холодною водою, що теж дасть змогу залишатися їм свіжими.

Не зберігайте яйця в багажнику або салоні машини, бо навіть у тіні вона нагрівається і перетворюється на духову шафу. Зайве тепло згубно діє на продукти, зокрема на яйця.

Для транспортування яєць можна використовувати термопакети або сумки-холодильники.

Завжди контролюйте термін придатності

Що свіжіші яйця, то довше вони зберігатимуться. Купуючи їх, обов'язково звертайте увагу на цей момент. Влітку краще не ризикувати, купуючи яйця за акцією в останній день, особливо якщо вдома їх особливо ніде зберігати.

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