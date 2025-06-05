Женщина заплатила $13 тысяч за "обычные" шлепанцы из овчины: в чем подвох (фото)

29-летняя блогер Эль Салагарас из Сиднея вынуждена была купить пару шлепанцев Hermès Chypre в элитном бутике роскошного бренда, не посмотрев внимательно на цену. В результате ей незапланированно пришлось совершить покупку за $13 тысяч.

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Об этом она рассказала в своем TikTok.

Многодетная мать призналась, что заплатила за обувь немного больше, чем рассчитывала, недооценив ее стоимость. Шлепанцы выполнены из бежевой крокодиловой кожи и имеют удобную подкладку из овчины. Их стоимость — $13 155.

Она обула шлепанцы и вышла в них из магазина, чтобы оценить удобство обуви.

"У нас новые туфли… новые Hermès Chypres. Они просто объедение", — восторженно заявила Элль.

Женщина, у которой трое маленьких детей, сказала, что она была так рада продемонстрировать свою новую покупку на улице, что сразу же надела туфли, как только приняла решение купить их.

Когда она вернулась на кассу, была шокирована услышанным.

"Я определенно была очень смущена ценой. Это моя вина. Я слышала, типа, одну цифру… так стыдно. Я подошла к кассе, и они уже были на мне, потому что я выходила из магазина. Она [кассирша] упаковала мою другую обувь, и я такая: "Все в порядке"", — рассказала она.

Салагарас решила не отказываться обуви, несмотря на другую цену.

"Итак, мы берем обувь, мы берем крокодила. Я должна была знать… Hermès. Но разве они не обалденные?" — подытожила она.

Шлепанцы Hermès Chypres Фото: Hermès

В комментариях подписчики в шоке от цены.

"Цена. Я умерла", "Я только что посмотрела их, и цена — о боже!", "Пусть эта жизнь найдет меня как можно скорее", — ишут в комментариях.

Недавно Элль попала в заголовки газет после ссоры с лучшей подругой и коллегой-звездой TikTok Синди Киллан, которая выступает под псевдонимом Regarding Cindy. Предположительно, вражда началась несколько месяцев назад, когда одна из женщин выдвинула серьезные обвинения в том, что стала жертвой нападения, а затем возразила против реакции своей подруги. В итоге они отписались друг от друга.

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