Жінка заплатила $13 тисяч за "звичайні" шльопанці з овчини: у чому підступ (фото)

29-річна блогерка Ель Салагарас із Сіднея змушена була купити пару шльопанців Hermès Chypre в елітному бутику розкішного бренду, не подивившись уважно на ціну. У результаті їй незаплановано довелося зробити покупку за $13 тисяч.

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Про це вона розповіла у своєму TikTok.

Багатодітна мати зізналася, що заплатила за взуття трохи більше, ніж розраховувала, недооцінивши його вартість. Шльопанці виконані з бежевої крокодилової шкіри та мають зручну підкладку з овчини. Їхня вартість — $13 155.

Вона взула шльопанці і вийшла в них із магазину, щоб оцінити зручність взуття.

"У нас нові туфлі... нові Hermès Chypres. Вони просто смакота", — захоплено заявила Елль.

Жінка, у якої троє маленьких дітей, сказала, що вона була так рада продемонструвати свою нову покупку на вулиці, що одразу ж одягла туфлі, щойно прийняла рішення купити їх.

Коли вона повернулася на касу, була шокована почутим.

"Я безумовно була дуже збентежена ціною. Це моя вина. Я чула, типу, одну цифру... так соромно. Я підійшла до каси, і вони вже були на мені, тому що я виходила з магазину. Вона [касирка] упакувала моє інше взуття, і я така: "Все гаразд"", — розповіла вона.

Салагарас вирішила не відмовлятися від взуття, незважаючи на іншу ціну.

"Отже, ми беремо взуття, ми беремо крокодила. Я повинна була знати... Hermès. Але хіба вони не круті?" — підсумувала вона.

Шльопанці Hermès Chypres Фото: Hermès

У коментарях підписники в шоці від ціни.

"Ціна. Я померла", "Я щойно подивилася їх, і ціна — о боже!", "Нехай це життя знайде мене якнайшвидше", — пишуть у коментарях.

Нещодавно Елль потрапила в заголовки газет після сварки з найкращою подругою і колегою-зіркою TikTok Сінді Кіллан, яка виступає під псевдонімом Regarding Cindy. Імовірно, ворожнеча почалася кілька місяців тому, коли одна з жінок висунула серйозні звинувачення в тому, що стала жертвою нападу, а потім заперечила проти реакції своєї подруги. У підсумку вони відписалися одна від одної.

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