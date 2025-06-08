Лесика из DZIDZIO отравили: певцу, пережившему клиническую смерть, нужна операция — журналистка

В начале декабря 2024 года у певца, экс-участника и соучредителя группы DZIDZIO Олега "Лесика" Турко остановилось сердце во время концерта Натальи Бучинской. Как оказалось, его отравили.

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Об этом сообщила его подруга и журналистка Мария Панчишин.

"В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально — остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной... Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти можно было еще и очернить", — отметила журналистка.

Она добавила, что по словам врачей, случай, который произошел с Лесиком, очень редкий. Они давали осторожные прогнозы на его восстановление.

"Несмотря на все, он не просто выжил, но и начал полноценно возвращаться к жизни", — написала Мария Панчишин.

По ее словам, во время планового осмотра оказалось, что организм не выдержал такой дозы токсичных веществ и у Лесика начался стеноз аортального клапана. Поэтому ему нужна срочная операция. Родные и коллеги открыли сбор средств.

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, в начале декабря 2024 года певец, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO Олег "Лесик" Турко потерял сознание во время концерта Натальи Бучинской и попал в реанимацию. До этого музыкант ранее уже перенес сложную операцию на сердце.

Певица Наталка Карпа впоследствии посетила Лесика в больнице и рассказала о его состоянии. То, что мужчина выжил после двухчасовой реанимации, как рассказали ей врачи, является настоящим чудом.

11 января сообщалось, что Лесик уже был дома. Он прошел курс реабилитации в специализированном учреждении.