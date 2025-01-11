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Стиль жизни

Лесик из DZIDZIO, у которого на сцене остановилось сердце, после реабилитации вернулся домой

Олег Турко, Лесик
Олег Турко

Бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко уже дома, рассказала его подруга Мария Панчишин. Он прошел курс реабилитации в специализированном учреждении.

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Музыкант Олег "Лесик" Турко после выписки из больницы уже дома и начинает понемногу вливаться в жизнь. Об этом рассказала его подруга, журналистка Мария Панчишин.

Мария Панчишин отметила, что друзьям уже удалось заскочить "на кофе".

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Фото: Maria Panchyshyn

Жизнь музыканту спасли супруги медики Оксана и Ярослав Кныши, которые были в зале во время выступления и проводили реанимационные мероприятия до приезда кареты скорой. Специалисты больницы святого Пантелеймона сообщали, что Олег Турко попал в медучреждение в критическом состоянии после перенесенной остановки сердца. Уже в больнице сердце пациента снова останавливалось и, к счастью, медикам удалось спасти мужчину.

Музыкант уже прошел курс реабилитации и продолжает восстанавливаться дома.

Мария Панчишин поблагодарила всех неравнодушных за второй день рождения Олега Турко, которые помогали финансами и добрыми словами с поддержкой.

Напомним, в начале декабря певец, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO Олег "Лесик" Турко потерял сознание во время концерта Натальи Бучинской и попал в реанимацию. До этого музыкант ранее уже перенес сложную операцию на сердце.

Певица Наталка Карпа впоследствии посетила Лесика в больнице и рассказала о его состоянии. То, что мужчина выжил после двухчасовой реанимации, как рассказали ей врачи, является настоящим чудом.