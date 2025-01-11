Лесик из DZIDZIO, у которого на сцене остановилось сердце, после реабилитации вернулся домой

Бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко уже дома, рассказала его подруга Мария Панчишин. Он прошел курс реабилитации в специализированном учреждении.

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Музыкант Олег "Лесик" Турко после выписки из больницы уже дома и начинает понемногу вливаться в жизнь. Об этом рассказала его подруга, журналистка Мария Панчишин.

Мария Панчишин отметила, что друзьям уже удалось заскочить "на кофе".

Фото: Maria Panchyshyn

Жизнь музыканту спасли супруги медики Оксана и Ярослав Кныши, которые были в зале во время выступления и проводили реанимационные мероприятия до приезда кареты скорой. Специалисты больницы святого Пантелеймона сообщали, что Олег Турко попал в медучреждение в критическом состоянии после перенесенной остановки сердца. Уже в больнице сердце пациента снова останавливалось и, к счастью, медикам удалось спасти мужчину.

Музыкант уже прошел курс реабилитации и продолжает восстанавливаться дома.

Мария Панчишин поблагодарила всех неравнодушных за второй день рождения Олега Турко, которые помогали финансами и добрыми словами с поддержкой.

Напомним, в начале декабря певец, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO Олег "Лесик" Турко потерял сознание во время концерта Натальи Бучинской и попал в реанимацию. До этого музыкант ранее уже перенес сложную операцию на сердце.

Певица Наталка Карпа впоследствии посетила Лесика в больнице и рассказала о его состоянии. То, что мужчина выжил после двухчасовой реанимации, как рассказали ей врачи, является настоящим чудом.