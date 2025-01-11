Лесик з DZIDZIO, у якого на сцені зупинилось серце, після реабілітації повернувся додому

Колишній учасник гурту DZIDZIO Олег Турко вже вдома, розповіла його подруга Марія Панчишин. Він пройшов курс реабілітації у спеціалізованому закладі.

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Музикант Олег "Лесик" Турко після лікарні вже вдома та починає потроху вливатись у життя. Про це розповіла його подруга, журналістка Марія Панчишин.

Марія Панчишин зазначила, що друзям вже вдалося заскочити "на каву".

Фото: Maria Panchyshyn

Життя музиканту врятували подружжя медиків Оксана та Ярослав Книші, які були у залі під час виступу та проводили реанімаційні заходи до приїзду карети швидкої. Фахівці лікарні святого Пантелеймона повідомляли, що Олег Турко потрапив до медзакладу в критичному стані після перенесеної зупинки серця. Уже в лікарні серце пацієнта знову зупинялося та, на щастя, медикам вдалось врятувати чоловіка.

Музикант вже пройшов курс реабілітації та продовжує відновлюватися вдома.

Марія Панчишин подякувала усім небайдужим за другий день народження Олега Турка, які допомагали фінансами та добрими словами з підтримкою.

Нагадаємо, на початку грудня співак, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO Олег "Лесик" Турко втратив свідомість під час концерту Наталії Бучинської й потрапив у реанімацію. До того музикант раніше вже переніс складну операцію на серці.

Співачка Наталка Карпа згодом відвідала Лесика в лікарні та розповіла про його стан. Те, що чоловік вижив після двогодинної реанімації, як розповіли їй лікарі, є справжнім дивом.