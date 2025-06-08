Лесика з DZIDZIO отруїли: співаку, який пережив клінічну смерть, потрібна операція, – журналістка

На початку грудня 2024 року у співака, ексучасника і співзасновника гурту DZIDZIO Олега "Лесика" Турко зупинилось серце під час концерту Наталії Бучинської. Як виявилось, його отруїли.

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Про це повідомила його подруга та журналістка Марія Панчишин.

"У грудні Лесик Турко пережив клінічну смерть. Офіційно — зупинка серця. Але це не була кардіологія. І не хвороба. І навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини. Це стало причиною… Його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті могти ще й очорнити", — зазначила журналістка.

Вона додала, що за словами лікарів, випадок, який стався з Лесиком, дуже рідкісний. Вони давали обережні прогнози на його відновлення.

"Попри все, він не просто вижив, а й почав повноцінно повертатись до життя", — написала Марія Панчишин.

За її словами, під час планового огляду виявилося, що організм не витримав такої дози токсичних речовин і у Лесика почався стеноз аортального клапана. Тому йому потрібна термінова операція. Рідні та колеги відкрили збір коштів.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року співак, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO Олег "Лесик" Турко втратив свідомість під час концерту Наталії Бучинської й потрапив у реанімацію. До того музикант раніше вже переніс складну операцію на серці.

Співачка Наталка Карпа згодом відвідала Лесика в лікарні та розповіла про його стан. Те, що чоловік вижив після двогодинної реанімації, як розповіли їй лікарі, є справжнім дивом.

11 січня повідомлялось, що Лесик вже був дома. Він пройшов курс реабілітації у спеціалізованому закладі.