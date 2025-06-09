"Судите сами": скандальный блогер Денчик Лысый намекнул, что уехал из Украины

Скандальный блогер Денис Поветкин, более известный как Денчик Лысый, намекнул, что покинул Украину. Он написал, что волнуется, как люди на это отреагируют.

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Об этом стало известно со страницы блогера в Instagram.

"Ну что, я возвращаюсь, не знаю, как вы на это отреагируете. Не знаю, с чего начать. Как вам объяснить, что рассказать... В общем, судите сами", — написал Денис Поветкин.

Денис Поветкин заинтриговал подписчиков

Далее он опубликовал фото в самолете с девушкой, а также виды из окна лайнера.

Денис в Instagram отметил, что расскажет детали в закрытом Telegram-канале. На момент публикации новости подробности еще не были известны.

Денис Поветкин обещает позже рассказать детали Фото: скриншот

Отметим, что в 2023 году Денис Поветкин ради хайпа уничтожил свой кроссовер Porsche Cayenne, сбросив на него бетонную плиту. Во время съемок своего контента он нередко прибегает к провокациям.

Кто из известных людей выехал из Украины

Напомним, в апреле 2025 года украинский режиссер и бывший художественный руководитель Театра на левом берегу Днепра Стас Жирков, который выехал из Украины в начале полномасштабной войны, рассказал, как ему это удалось сделать. По словам художника, он получил разрешение на выезд от Министерства культуры.

Главный исполнитель из фильма "Запрещенный", который сыграл Василия Стуса Дмитрий Ярошенко также выехал из Украиныпо разрешению Минкульта и не вернулся. Об этом рассказал продюсер Игорь Кондратюк в интервью украинской журналистке Янине Соколовой. По словам продюсера, еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году он начал снимать фильм под названием "В зените". Главную роль в нем играл актер Дмитрий Ярошенко. Впрочем, вскоре главный исполнитель уехал за границу, потому что испугался мобилизации, из-за чего лента закончилась незаконченной.

Фокус также писал, что, как выяснила "Украинская правда", соучредитель "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов живет в Вене. Он выехал из Украины в 2024 году по чужому паспорту.