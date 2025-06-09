"Судіть самі": скандальний блогер Денчик Лисий натякнув, що виїхав з України

Скандальний блогер Денис Повєткін, більш відомий як Денчик Лисий, натякнув, що покинув Україну. Він написав, що хвилюється, як люди на це відреагують.

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Про це стало відомо зі сторінки блогера в Instagram.

"Ну що, я повертаюсь, не знаю, як ви на це відреагуєте. Не знаю, з чого почати. Як вам пояснити, що розказати… Загалом, судіть самі", — написав Денис Повєткін.

Денис Повєткін заінтригував підписників

Далі він опублікував фото в літаку з дівчиною, а також краєвиди з вікна лайнера.

Денис в Instagram зауважив, що розповість деталі в закритому Telegram-каналі. На момент публікації новини подробиці ще не були відомі.

Денис Повєткін обіцяє згодом розповісти деталі Фото: скриншот

Зазначимо, що у 2023 році Денис Повєткін заради хайпу знищив свій кросовер Porsche Cayenne, скинувши на нього бетонну плиту. Під час зйомок свого контенту він нерідко вдається до провокацій.

Хто з відомих людей виїхав з України

Нагадаємо, у квітні 2025 року український режисер та колишній художній керівник Театру на лівому березі Дніпра Стас Жирков, який виїхав з України на початку повномасштабної війни, розповів, як йому це вдалося зробити. За словами митця, він отримав дозвіл на виїзд від Міністерства культури.

Головний виконавець з фільму "Заборонений", який зіграв Василя Стуса Дмитро Ярошенко також виїхав з України за дозволом Мінкульту і не повернувся. Про це розповів продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій. За словами продюсера, ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році він почав знімати фільм під назвою "В зеніті". Головну роль у ньому грав актор Дмитро Ярошенко. Втім, незабаром головний виконавець виїхав за кордон, бо злякався мобілізації, через що стрічка закінчилася незакінченою.

Фокус також писав, що, як зʼясувала "Українська правда", співзасновник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов живе у Відні. Він виїхав з України в 2024 році за чужим паспортом.